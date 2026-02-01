“조폭보다 무섭다”…‘자해 소동에 인분까지’ 화성교도소 교도관의 겨울나기

정성호(가운데) 법무부 장관이 지난 1월 29일 화성직업훈련교도소를 찾아 수용자 포박 현장을 지켜보고 있다. 법무부

박 수사관은 “

화성직업훈련교도소에서 수형자들이 용접 실습을 하고 있다. 법무부

이재홍 교도관의 눈은

5개의 모니터를 오가며 쉴새 없이 움직이고 있었다. 교도관은

그가 이날 혼자 맡은 수용자는 86명. CCTV를 통해 수용자의 이상행동을 관찰하고, 수용자 접견 준비 업무, 수용자와의 개인 면담, 약물 배급, 다른 부서와 협력 등 업무를 모두 혼자 처리해야 한다. 교도소 전체에는 CCTV 477대가 설치돼 있는데, 부족한 인력난으로 ‘카메라 볼 사람이 없다’는 우스갯소리도 나온다.

화성교도소의 경우 1800여명의 수용자가 있지만

일하는 직원은 350명이다. 수용자들을 직접 관리하는 보안과 직원만 따지면 직원 1명당 수용자가 100명이 넘는다. 그마저도 야간엔 27명이 교도소 전체를 관리해야 한다.

145%에 달한다. 약 600여명의 인원이 하루에 움직이는데 이들에 대한 신체수색과 전자검색을 약 5명의 교도관이 담당하고 있다. 빠듯한 3~4교대 근무 탓에 이들에게 허용된 점심시간도 30분에 불과하다.

박 수사관은 “40분정도 머리부터 양말까지 1인당 매일 100명정도 수색을 하다 보면 땀이 흥건해진다”고 했다.

정성호(오른쪽 두번째) 법무부 장관이 지난 1월 29일 화성직업훈련교도소를 찾아 수용동 내부를 살펴보고 있다. 법무부