지재처, 지식재산 출원 맞춤형 교육 참가자 모집

맞춤형 특허정보검색 및 전자출원 교육은 중소기업·공공기관·대학교 등 5인 이상 단체를 대상으로 진행하는 교육 프로그램이다.

지식재산권 초청 교육은 전문가 도움 없이 홀로 전자출원을 하려는 개인 출원인들에게 출원 요령을 알려주는 교육 프로그램이다.

특허·상표·디자인 등 각 권리별 특성에 맞는 정보검색 및 전자출원 방법, 저작권, 영업비밀보호·분쟁조정제도에 관한 교육도 제공한다.

상반기 초청 교육은 대면·비대면 교육을 각 2회씩 총 4회에 걸쳐 진행된다. 1차 비대면 교육은 27일 진행되며 참여를 원할 경우 24일까지 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

정재환 지식재산처 지식재산정보국장은 “지식재산권은 창의적인 아이디어를 보호하고 국가 경쟁력을 견인하는 핵심 동력”이라며 “기업과 국민이 고품질의 지식재산을 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.