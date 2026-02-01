지재처, 지식재산 출원 맞춤형 교육 참가자 모집
지식재산처가 ‘맞춤형 특허정보검색 및 전자출원 교육’과 ‘지식재산권 초청 교육’ 참가자를 모집한다고 1일 밝혔다.
맞춤형 특허정보검색 및 전자출원 교육은 중소기업·공공기관·대학교 등 5인 이상 단체를 대상으로 진행하는 교육 프로그램이다.
필요에 따라 교육을 선택할 수 있도록 기초 과정(지식재산 입문)과 기본과정(특허정보검색 및 전자출원), 심화과정(해외특허정보검색, 해외전자출원, 특허맵), 특화과정(농업 활용 지식재산권)까지 총 11개 과목으로 구성됐다.
신설된 ‘특허맵’ 교육은 특허 데이터를 수집·분석하고 시각화하는 과정을 통해 최신 기술 동향을 파악할 수 있다.
상반기 교육 참여를 원하는 단체는 28일까지 이메일로 신청서를 보내면 된다. 교육은 개별 기관과의 일정 협의를 거쳐 6월까지 진행될 예정이다.
지식재산권 초청 교육은 전문가 도움 없이 홀로 전자출원을 하려는 개인 출원인들에게 출원 요령을 알려주는 교육 프로그램이다.
특허·상표·디자인 등 각 권리별 특성에 맞는 정보검색 및 전자출원 방법, 저작권, 영업비밀보호·분쟁조정제도에 관한 교육도 제공한다.
상반기 초청 교육은 대면·비대면 교육을 각 2회씩 총 4회에 걸쳐 진행된다. 1차 비대면 교육은 27일 진행되며 참여를 원할 경우 24일까지 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.
보다 자세한 사항은 지식재산처 홈페이지에서 확인하거나 한국특허정보원을 통해 전화로 문의하면 된다.
정재환 지식재산처 지식재산정보국장은 “지식재산권은 창의적인 아이디어를 보호하고 국가 경쟁력을 견인하는 핵심 동력”이라며 “기업과 국민이 고품질의 지식재산을 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
