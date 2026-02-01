트럼프 “그린란드 합의 잘 돼…모두에 좋은 거래될 것“
도널드 트럼프 미국 대통령은 31일(현지시간) 그린란드 문제에 대해 “덴마크와 합의가 잘 이뤄진 것 같다”고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 전용기인 에어포스원 기내에서 기자들과 만나 “우리는 협상을 시작했다”면서 “모두에게 좋은, 매우 중요한 합의가 될 것이라 생각한다”고 말했다.
백악관이 공개한 녹취록에 따르면 그는 “합의가 잘 이뤄진 것 같다”며 “모두에게 좋은 거래가 될 거라고 생각한다”고 말했다. 또 “국가안보 관점에서 정말 중요한 거래다. 나는 그 부분에서 합의를 이룰 수 있을 거라고 생각한다”고 강조했다.
트럼프 대통령은 그러나 구체적으로 어떤 합의가 이뤄질 것인지 등에 대해서는 언급하지 않았다.
미국과 덴마크는 그린란드를 둘러싼 갈등 해소를 위해 고위급 실무 회담을 최근 시작했다.
트럼프 대통령은 올해 초 기습 작전을 벌여 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 직후 그린란드 병합을 위해 무력 사용까지 배제하지 않겠다고 밝혀 핵심 동맹인 유럽의 나토(NATO·북대서양조약기구) 회원국들 사이에서 파문을 일으켰다. 그린란드는 나토 회원국인 덴마크의 자치령이다.
또 트럼프 대통령은 캐나다와 중국의 경제협력 추진에 대해서도 재차 경고했다.
트럼프는 “중국이 캐나다를 장악하기를 바라지 않는다”면서 “그들(캐나다)이 중국과 합의를 한다면 우리는 매우 중대한 무언가를 할 것”이라고 말했다.
앞서 마크 카니 캐나다 총리가 최근 중국을 방문해 시진핑 주석과 정상회담을 한 뒤 양국이 전략적 동반자 관계를 맺기로 하자, 트럼프 대통령은 캐나다에 관세 100% 부과를 경고한 바 있다.
