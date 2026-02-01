눈 폭탄에 월요일 출근 ‘비상’…수도권 최고 10㎝
밤사이 전국 곳곳에 많은 눈이 예보돼 월요일 출근길에 비상이 걸릴 것으로 보인다.
1일 기상청에 따르면 이날 밤 경기와 강원 북부 등 수도권을 중심으로 내리기 시작한 눈은 2일 오전까지 전국으로 확대될 전망이다. 기상청은 특히 2일 출근 시간 전에 이미 많은 눈이 쌓일 수 있다고 경고했다.
수도권과 강원내륙·산지는 1일 밤부터 2일 새벽 사이, 충청권은 2일 새벽 시간대에 시간당 1~3㎝의 강한 눈이 쏟아질 것으로 보인다. 일부 지역은 시간당 5㎝ 안팎의 ‘눈 폭탄’이 예보돼 대설특보 발효 가능성이 크다.
예상 적설량은 강원내륙·산지 5~10㎝(산지 최대 15㎝ 이상), 수도권 3~10㎝, 충청권 3~8㎝ 등이다.
2일 아침 최저기온은 영하 10도에서 0도 사이로 예상돼, 내린 눈이 그대로 얼어붙어 도로가 빙판길로 변할 위험이 매우 높다. 출근길 교통안전에 각별한 주의가 요구된다.
전국적으로 2일 아침 최저기온은 영하 10도에서 0도 사이에 분포할 것으로 예상된다. 이번 눈이 그친 뒤에는 당분간 평년 기온을 유지하겠으나, 주말부터 다시 추위가 찾아올 것으로 내다봤다.
기상청은 이번 눈은 북쪽의 찬 공기와 남쪽의 온난한 공기가 충돌하며 발달한 구름대의 영향이라고 설명했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사