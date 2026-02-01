대전 방문 외지인 ‘대전 원도심’서 ‘음식’ 많이 소비했다
대전역을 찾은 타 지역 방문객들은 주로 ‘원도심’에서 ‘음식’을 구매한 것으로 나타났다.
대전연구원은 대전 방문 외지인들의 소비 이동 분석 결과를 1일 발표했다.
LG U+의 이동통신 데이터, 삼성카드의 매출데이터를 바탕으로 조사한 이번 분석은 2024년 9월과 지난해 1·5·8월 등 4개월간 외지인 6842명의 이동 경향을 확인했다.
분석 결과 외지인 6842명의 첫 결제지 결제 건수는 5080건이었다. 가장 많은 첫 결제가 이뤄진 곳은 원도심인 동구 중앙동(1416건)이었으며 중구 은행선화동(922)건이 뒤를 이었다. 이어 중구 대흥동(335건), 서구 둔산2동(231건), 유성구 온천1동(157건) 순이었다. 첫 결제의 52.6%가 원도심인 동구·중구에서 이뤄진 것이다.
첫 결제가 진행된 상위 5개 지역의 결제 건수 3061건 가운데 76.8%인 2352건은 대중음식점과 빵집·카페·주점이 포함된 음식 업종의 결제였다.
특히 원도심권에서는 소비가 연쇄적으로 일어났다. 첫 결제를 원도심권에서 한 외지인들의 82.%는 다시 원도심권에서 소비를 이어갔다.
중앙동·은행선화동은 두 번째 결제지로도 많이 선택됐다. 중앙동의 경우 상위 소비 업종이 패스트푸드와 커피 전문점이었고, 은행선화동은 상위 소비업종이 제과점으로 나타났다. 대전역 인근에 위치한 중앙동은 방문객들이 기차를 기다리며 틈새 소비를 한 것으로, 은행선화동은 대전 대표 빵집인 성심당에서의 결제가 반영됐기 때문으로 추정된다.
대전연구원 관계자는 “이번 분석은 대전역에서 시작된 외지인의 소비 행태를 시간의 흐름에 따라 분석하는 것에 중점을 뒀다. 출발지와 첫 번째, 두 번째 결제 지점을 연계해 시공간적 이동 장소를 파악했다”며 “중앙동에 위치한 성심당 대전역점이 은행선화동의 본점 매출로 집계되는 만큼 해석에 유의할 필요가 있다”고 설명했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사