철원 DMZ두루미평화타운·철새도래지… 지질‧생태명소 선정
강원도 2월의 지질·생태명소
강원도 철원군 DMZ두루미평화타운과 철새 도래지(사진)가 2월 지질·생태명소로 선정됐다.
강원도는 도내 자연생태자원의 우수성과 특별함을 알리기 위해 지난해 1월부터 매달 한 곳을 지질·생태명소로 선정, 소개하고 있다.
철원 철새 도래지는 천연기념물 제202호 두루미와 제203호 재두루미의 주요 월동지다. 동북아시아 두루미 이동 경로의 핵심 거점 역할을 하는 생태적으로 중요한 지역이다. 올겨울에는 역대 가장 많은 1만1000여마리의 두루미가 찾아온 것으로 조사됐다.
철원평야와 한탄강 일대에서는 국내에서 보기 드문 7종의 두루미류를 한 곳에서 관찰할 수 있어 국제적으로도 보전 가치가 높은 철새 도래지로 평가받는다.
철원 철새 도래지는 1973년 두루미와 함께 천연기념물로 함께 지정됐다. 또 생태관광지역, 강원생태평화 유네스코 생물권보전지역으로 지정돼 두루미 보전과 생태관광이 조화를 이루는 지역으로 관리되고 있다.
DMZ두루미평화타운은 천연기념물 보호와 생태관광을 연계한 거점 시설이다. 자연환경해설사의 안내를 받아 두루미 생태, DMZ 일대의 자연, 역사적 가치를 체계적으로 체험할 수 있는 탐조 프로그램을 운영한다.
두루미 탐조 프로그램은 28일까지 운영한다. DMZ 두루미 탐조 관광 프로그램은 동송읍 양지리 DMZ두루미평화타운~아이스크림고지~월정리역까지 총 21㎞(2시간)를 돌며 두루미를 관찰할 수 있다.
인근에는 한탄강 세계지질공원의 현무암 주상절리와 협곡을 가까이에서 체험할 수 있는 한탄강 물윗길 트레킹, 은하수교·횃불전망대, 직탕폭포 등 다양한 지질·생태 명소가 위치해 연계 관광이 가능하다.
도 관계자는 1일 “철원 DMZ두루미평화타운, 철새도래지 일대는 평화와 생명이 공존하는 공간”이라며 “철원에서 지질·생태·평화가 어우러진 특별한 겨울 여행을 경험하시길 바란다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
