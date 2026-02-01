인천항만공사, AI 기반 혁신 우수사례 발굴 주력

인천항만공사 신사옥 IBS타워. IPA 제공

이번 공모전은 AI 기술을 인천항 현장에 접목한 사례를 발굴하고 AI 전환 시대에 발맞춘 혁신 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

공모는 세가지 분야로 나누어 진행했다. 생성형 인공지능 등을 활용한 ‘업무 혁신’, 물류 흐름 개선 및 여객편의 증진 등 ‘대국민 서비스’, 인공지능 기반 재난·사고 예방 등 ‘항만 안전’ 분야다.

지난해 12월 18일부터 12월 31일까지 접수를 진행한 결과 내부 직원 및 외부로부터 다양한 사례가 접수됐다.

심사 결과에선 인천항 갑문의 ‘인공지능 운항 보조 시스템 및 실시간 인공지능 안전 감시장비를 통한 안전성 제고’ 사례가 최우수상의 영예를 안았다.

해당 사례는 인공지능 기술을 활용해 갑문으로 진입하는 통항 선박의 충돌 사고 위험성을 줄이는 안전감시 시스템이다.

이와 함께 AI 기반의 CCTV, 접근경보시스템 등을 추가로 설치해 안전관리 인력의 부담을 경감한 점이 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.

공사는 이번 공모전 수상작들을 전사적 AI 전환 추진 시 공사의 핵심 과제를 수립하는 데 참고자료로 활용할 예정이다.

김순철 공사 부사장은 “이번 공모전에서 발굴된 AI 우수사례를 적극 공유해 항만 운영의 안전과 효율을 극대화 할 것”이라고 말했다.