교도서 동료 상습 폭행한 20대 재소자들 추가 실형
교도소 수감 중 동료 재소자에게 안대를 씌우고 상습적으로 폭행을 일삼은 20대 재소자들이 징역형을 선고받았다.
청주지법 형사3단독 지윤섭 부장판사는 1일 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동폭행) 등의 혐의로 기소된 A씨(20)에게 징역 6개월을, B씨(21)에게 징역 5개월을 각각 선고했다고 밝혔다.
A씨와 B씨는 지난해 5월 24일 청주교도소 수용동에서 동료 재소자 C씨(20)의 눈을 안대로 가린 뒤 주먹으로 옆구리와 허벅지를 무차별 가격한 혐의를 받는다.
이들의 괴롭힘은 여기서 그치지 않았다. 같은 해 6월 7일까지 별다른 이유 없이 C씨를 지속적으로 괴롭힌 것으로 드러났다. 조사 결과 이들은 옷걸이용 나무 막대기나 칫솔 등 주변 도구를 이용해 피해자의 머리와 신체 곳곳을 수십 차례 폭행한 것으로 밝혀졌다.
지 부장판사는 판결문에서 “피고인들은 교도소에 구금돼 있음에도 자숙하지 않고 지속적, 반복적으로 같은 수용실에 있는 피해자를 폭행했다”며 “그 형태나 죄질도 상당히 불량하다”고 질타했다.
이어 양형 이유에 대해 “범행의 경위, 방법, 횟수, 피고인들의 나이와 성행 등을 종합해 형을 정했다”고 설명했다.
한편, 실형을 선고받은 A씨 등은 1심 판결에 불복해 항소장을 제출했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사