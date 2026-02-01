울산정원박람회 국가지원은 ‘청신호’, 현장은 ‘주차 전쟁’

2028 울산정원박람회 특별법 통과에도 주차난·주민 갈등에 발목



2028 울산국제정원박람회의 성공적 개최를 지원하기 위한 ‘특별법’이 최근 국회 본회의를 통과하며 사업 추진에 탄력이 붙었지만, 정작 현장인 태화강 국가정원 일대는 고질적인 주차난과 이를 둘러싼 주민 갈등으로 몸살을 앓고 있다.



1일 울산시와 중구 등에 따르면 지난달 30일 국회 본회의를 통과한 ‘2028 울산국제정원박람회 지원 특별법’은 국가적 차원의 행정·재정적 지원 근거를 마련했다는 점에서 큰 환영을 받고 있다.



박람회 기간 중 수백만 명의 국내외 관광객이 울산을 방문할 것으로 예상되면서 지역 경제 활성화에 대한 기대감도 그 어느 때보다 높다.



하지만 울산국제정원박람회 주 무대인 중구 태화동일대의 상황은 녹록지 않다.



주말이나 축제 기간, 태화동 일대는 거대한 주차장으로 변한다. 주차 공간을 찾지 못한 차량들이 30분 이상 골목을 배회하며 주택가를 점령하는 것은 이미 예삿일이다.



국가정원 인근에는 2280면 이상의 주차면이 있지만 쏟아지는 방문객을 감당하기엔 턱없이 부족하다. 거주자 우선 주차구역은 불법 적치물로 사유화되어 제 기능을 잃었다.



갈 곳 없는 외지 차량들이 주택가 깊숙한 골목까지 점령하면서 주민들의 고통은 극에 달하고 있다.



박람회 개최 시 방문객이 폭증할 것을 고려하면, 현재의 주차 시설로는 행사를 정상적으로 치르기 불가능하다는 것이 전문가들의 공통된 지적이다.



울산시와 중구는 박람회 전까지 대규모 주차 공간을 확보하기 위해 부지 선정 및 주차타워 건립 등을 검토 중이지만 주차장 조성 예정지 인근 주민들과의 갈등이 사업의 걸림돌이 되고 있다.



주민들은 주차장이 들어설 경우 소음 및 매연 발생, 교통 혼잡 가중, 조망권 및 생활권 침해 등을 이유로 강력히 반대하고 있다.



중구는 당초 신기공원 일대에 주차타워 건립을 추진했으나, 조망권 침해와 소음을 우려하는 주민 반대에 부딪혀 사업을 보류했다. 이후 대체 부지로 검토 중인 ‘새터공원’ 역시 상황은 비슷하다.



새터공원 인근 주민들 역시 “녹지 공간을 주차장으로 바꾸는 행정 편의주의적 발상”이라며 강력히 반발하고 있다.



울산시 관계자는 “특별법 통과로 기반 시설 구축을 위한 예산 확보의 길은 열렸지만, 주차장 같은 인프라는 주민들의 협조 없이는 제때 완공하기 어렵다”며 고충을 토로했다.



김영길 중구청장은 ““주민들의 의견들을 충분히 검토해 공원 기능은 최대한 살리고, 주차난 해소라는 본래 목적도 달성할 수 있도록 사업을 추진하겠다”고 말했다.



울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr



