“청약 해지 이유 있었네”…작년 서울 청약가점, 통계 공개 이래 최고

남산에서 바라본 서울 아파트 모습. 이한형 기자

1일 한국부동산원의 청약 통계를 분석한 결과 지난해 분양된 서울 아파트 평균 청약 가점은 65.81점으로 관련 통계가 공개된 2020년 이래 가장 높았다.