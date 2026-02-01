정명훈·임윤찬으로 문 연 평택아트센터… 경기 서남부 공연 중심지로 도약
총사업비 1301억원 투입해 대공연장, 소공연장, 전시실 등 갖춰
지난 30일 공식 개관…개관에 걸맞게 다양한 장르의 공연 예정
평택아트센터가 지난 30일 지휘자 정명훈이 이끄는 드레스덴 슈타츠카펠레와 피아니스트 임윤찬의 협연 무대로 공식 개관했다. 그동안 인구 증가 등 도시의 성장세를 고려할 때 문화예술 인프라가 부족했던 평택이 경기도 서남부의 새로운 공연예술 중심지로 도약하는 전환점이 될 것으로 기대된다.
경기 평택시 고덕국제신도시에 있는 평택아트센터는 총사업비 1301억원이 투입된 복합문화시설로, 지하 1층~지상 4층 규모다. 대공연장(1318석)과 소공연장(305석), 전시실, 연습실 등을 갖췄다. 다목적홀인 대공연장은 전통적인 슈박스(직육면체) 공연장의 음향적 장점을 취하면서 후면 중앙부 반사음 부족을 보완하기 위해 변형된 형태를 취했다. 자작나무 어쿠스틱 패널과 곡면 천장 등 음향 설계를 적용해 잔향 약 2.05초 수준의 환경을 구축했다. 소공연장은 블랙박스 형태로 공연 형식에 따라 유연하게 활용할 수 있는 가변형 공연장이다.
공식 개관에 앞서 사전공연으로는 조수미 크리스마스 콘서트, 국립합창단의 ‘카르미나 부라나’, 빈 소년 합창단 공연 등이 진행됐다. 그리고 개관 공연을 시작으로 올해 펼쳐지는 평팩아트센터의 라인업은 개관 첫해답게 화려하다. 세계 정상급 예술가(단체)를 초청한 ‘월드’, 공연장 문턱을 낮추는 인기 공연 ‘파퓰러’(popular), 국립예술단체들을 초청한 ‘내셔널’(national), 오랜 시간 사랑받아온 원로 거장들을 초청한 ‘레거시’(legacy), 동시대 공연예술의 순간을 보여주는 ‘모멘트’(moment), 실험적인 공연을 선보이는 ‘블랙박스’(blackbox) 등 7개 키워드로 시즌을 구성했다.
국립오페라단의 ‘피가로의 결혼’(3월13~14일), 윈튼 마살리스와 재즈 앳 링컨센터 오케스트라와 함께 재즈 콘서트(3월27일), 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’(4월4~5일), 서울시향(4월11일)앰비규어스댄스컴퍼티의 ‘더 벨트’(4월17일), 영국 극단 1927의 연극 ‘플리즈 라이트 백’(5월5~9일), 가수 최백호의 데뷔 50주년 콘서트(5월8일), 국립심포니(5월16일), 피아니스트 김선욱과 바이올리니스트 클라라 주미 강의 듀오 리사이틀(5월22일), 정명훈과 KBS교향악단(8월26일), 피아니스트 백건우의 데뷔 70주년 리사이틀(9월12일), 국립발레단의 ‘지젤’(9월4~5일), 유니버설발레단의 ‘호두까기 인형’(11월20~21일), 재즈가수 나윤선의 크리마스 콘서트(12월24일) 등이 관객을 만난다. 이와 함께 평택이 국악의 본산으로 평가받는 지역인 만큼 지난 2024년 창단한 평택시립국악관현악단과 함께 전통음악을 감상할 수 있는 공연도 꾸준히 선보인다.
평택아트센터는 이날 기자간담회를 열고 개관 첫해부터 도약하겠다는 의미를 담은 ‘26평택(이륙평택)’이라는 주제에 걸맞은 라인업을 소개하는 한편 국내외 우수공연 소개, 지역예술인과의 협력, 전통음악 기반 프로그램, 자체 제작 공연 등 4가지 운영 방향을 제시했다. 이상균 평택문화재단 대표이사는 “평택아트센터는 단순한 공연장이 아니라 평택이 문화도시로 나아가려는 열망을 상징한다. 국내외 우수 공연 유치는 물론이고 자체 기획·제작 공연을 통해 고유한 공연 브랜드를 만들겠다”고 밝혔다. 이어 “평택은 국가무형문화재 평택농악의 본고장이자 민속음악의 대가 지영희 선생의 출생지다. 평택을 전통음악의 중심지로도 발전시키시겠다”고 덧붙였다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사