경기도, 투자유치 유망기업 30곳 선발해 전방위 지원
AI·바이오 등 전략산업 중심 유망기업 집중 선발
경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 AI·바이오 등 전략산업 분야 도내 유망기업 30개사를 선정해 투자유치부터 해외 IR까지 전방위 지원에 나선다.
경기도와 경과원은 도내 기업의 투자유치 역량을 강화하고 해외 투자 성과를 확대하기 위해 2026년 ‘인베스트(INVEST) 경기’ 지-밸류(G-Value) 참여기업 30개사를 모집한다고 1일 밝혔다.
‘인베스트 경기’는 기술력과 성장 가능성을 갖춘 도내 기업의 글로벌 자본 유치와 해외 진출을 지원하는 경기도 대표 투자유치 사업이다. 올해는 신규 참여기업 25개사와 지난해 참여기업 중 추가 성장이 기대되는 후속 기업 5개사를 선정해 지원의 연속성을 강화한다.
특히 도 전략산업 가운데 투자유치 수요가 높은 AI·IT·로봇, 바이오·기후테크·푸드테크 분야 기업을 집중 지원하기 위해 전문 컨설팅 운영사를 2곳으로 확대하고, 투자 단계별 맞춤형 지원 체계를 고도화했다.
지난해 첫 시행된 사업에서는 4대 1의 경쟁률을 뚫고 선정된 25개 기업을 대상으로 맞춤형 투자유치 컨설팅 100회, 기업당 최대 1000만원 규모의 투자유치 활동 지원, 국내 IR 행사 6회, 글로벌 투자유치단 3회 파견 등이 추진됐다.
그 결과 7개 기업이 총 221억원의 투자유치를 성사시켰으며, 5개 기업은 기술협력과 투자유치, 파트너십 관련 업무협약(MOU) 6건을 체결했다. 선정된 기업에는 기업진단과 1대1 맞춤형 컨설팅을 비롯해 기업당 500만원 내외의 투자유치 활동비, 연 4회 투자유치 IR Day 참여, 글로벌 투자유치단 파견 기회 등이 제공된다.
신규 기업은 인증 취득, IR 자료 고도화, 특허 등 투자유치 준비 활동을 지원받고, 후속 기업은 투자계약 자문 등 실질적 투자 성과로 이어질 수 있는 지원을 받게 된다.
신청 대상은 경기도에 본사 또는 공장을 둔 기업 가운데 도 전략산업 및 투자유치 유망산업을 영위하며 글로벌 투자유치 계획을 보유한 기업이다. 선정은 서류평가와 발표평가를 거쳐 기술성, 사업성·시장성, 투자유치 준비도, 글로벌 IR 역량 등을 종합적으로 심사해 이뤄진다.
유소정 도 투자진흥과장은 “지난해 실질적인 투자유치 성과를 바탕으로 올해는 컨설팅 전문성과 지원의 연속성을 더욱 강화할 것”이라며 “체계적인 성과 관리 시스템을 통해 경기도를 글로벌 투자유치의 중심지로 만들겠다”고 말했다.
