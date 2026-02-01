포항 해오름대교, 2일 임시 개통…출퇴근 빨라진다
경북 포항시는 남구 송도동과 북구 항구동을 잇는 해오름대교를 2일부터 임시 개통한다고 1일 밝혔다.
앞서 지난달 31일 송도부두 일원에서는 이철우 경상북도지사, 장상길 포항시부시장, 지역 국회의원, 시·도의원, 지역 주민 등이 참석한 가운데 개통식이 열렸다.
해오름대교는 국가지원지방도 20호선 구간으로 총연장 1.36㎞(교량 395m 포함) 규모로 건설됐다. 총사업비는 749억원이 투입됐다.
이곳은 그동안 남・북구를 연결하는 주요 도로가 출퇴근 시간마다 심각한 정체를 보여 왔지만, 신설 교량 개통으로 교통 분산 효과가 나타날 것으로 보인다.
당초 준공 목표는 올해 6월이었으나, 시민 불편을 줄이기 위해 포항시와 경상북도는 시공사와 감리단과의 긴밀한 협업으로 주요 토목공사를 우선 완료하고 차량 통행이 가능한 수준까지 마무리해 4개월 앞당겨 임시 개통을 결정했다. 다만 보행자 통행은 최종 준공 시점까지 제한된다.
시는 경북도와 협력해 남은 공정인 교통안전시설 보강, 경관조명 설치 등을 마무리하고 해오름대교를 영일만 관광특구의 새로운 랜드마크로 조성할 계획이다.
장상길 포항시 부시장은 “해오름대교 개통으로 포항의 남과 북이 하나로 연결돼 지역 경제 활성화와 물류 소통에 큰 도움이 될 것”이라며 “최종 준공까지 안전관리에 소홀함이 없도록 철저히 점검해 명품 교량을 완성하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사