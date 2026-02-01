‘행정통합 특별법’ 입법 본격화…교육통합 논란은 여전
전남광주·충남대전, 민주 당론 발의
오는 6월 특별시장·통합 교육감 선출
교육계 “특별법, 특권교육 강화 우려”
전남광주·충남대전 행정통합 특별법이 더불어민주당 당론으로 발의되면서, 행정통합의 공이 국회로 넘어갔다.
1일 광주시·전남도 등에 따르면 지난 30일 민주당은 전남·광주, 충남·대전 통합특별법을 각각 발의하고 본격적인 입법 절차에 착수했다.
특별법은 국회 행정안전위원회 법안소위와 공청회, 행안위 전체회의를 거쳐 법제사법위원회 심사를 받을 예정이다. 국회 심의 과정에서 정부와의 조율을 거쳐 이르면 설 연휴 이전에 처리될 전망이다.
특별법이 발의되면서 광역의회 동의를 위해 광주시의회와 전남도의회는 이번 주 중 본회의를 열고 행정통합을 의결할 계획이다. 광주와 전남은 주민투표 대신 광역의회 의결을 통해 절차적 정당성을 확보한다는 방침이다.
특별법은 오는 6월 3일 지방선거에서 통합 특별시장과 교육감을 선출하고, 7월 1일 통합 특별시 공식 출범이 골자다. 특히 서울특별시에 준하는 위상을 부여하고 통합 특별시에 지방 분권·재정 자립을 뒷받침하는 특례 조항 등이 담겼다.
앞서 민주당은 광주·전남, 대전·충남 행정통합 관련 특별위원회를 설치하고 수차례 특위 협의를 거쳐 통합특별시 명칭과 청사 운영 방안을 정리했다. 광주·전남은 통합 지자체 명칭을 전남광주특별시, 약칭을 ‘광주특별시’로 정했다. 청사는 특별시장 선출 때까지 전남 동부·무안·광주 청사를 균형 있게 운영하기로 했다. 대전과 충남은 충남대전통합특별시로 하고, 약칭은 ‘대전특별시’로 정했다. 청사는 대전청사와 충남청사 두 곳을 활용하되, 특별시 주소는 향후 통합 단체장이 정하도록 했다.
행정통합이 본격적인 입법 단계에 들어갔지만, 공청회 등 과정에서 문제가 제기됐던 교육통합 논란은 여전히 계속되고 있다. 교육단체들은 특별법이 이른바 특권교육을 강화할 여지가 크다며, 특별법 교육 특례 조항 수정을 요구중이다.
학벌없는사회를위한시민모임은 이날 보도자료를 내고 “교육 특례의 핵심 문제는 그동안 교육부 장관이 행사하던 특권학교 지정·설립·운영 권한을 통합특별시교육감에게 이양한다는 점”이라며 “특권학교는 고교 다양화라는 당초 취지와 달리 입시 중심 교육을 강화하고 고교 서열화를 심화시켜 왔으며, 경제적 배경에 따라 학생을 줄 세우는 구조를 고착화해 왔다”고 지적했다.
이어 “광주·전남 교육청은 사회적 합의가 충분하지 않은 사안에 대해서는 신중히 접근하겠다고 밝힌 바 있다”면서 “그럼에도 사회적 합의에 이르지 못한 내용을 거대 정당인 민주당이 입법으로 속도전을 벌이는 것은, 숙의 과정을 무력화하고 시·도민들의 비판을 법으로 봉쇄하려는 시도로 비판받아 마땅하다”고 비판했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
