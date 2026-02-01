‘행정통합 특별법’ 입법 본격화…교육통합 논란은 여전

전남광주·충남대전, 민주 당론 발의

오는 6월 특별시장·통합 교육감 선출

교육계 “특별법, 특권교육 강화 우려”

더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표(가운데), 전용기 원내소통수석부대표(왼쪽), 백승아 원내대변인이 지난 30일 국회 의안과에 충남대전통합특별법안과 전남광주통합특별법안을 제출하고 있다. 연합뉴스

전남광주·충남대전 행정통합 특별법이 더불어민주당 당론으로 발의되면서, 행정통합의 공이 국회로 넘어갔다.