트럼프 관세 불확실성에 대구 주력 ‘자동차부품’ 울상
미국 트럼프 대통령의 일방적인 관세 인상 예고에 대구지역 제조산업 주력인 ‘자동차부품’ 업계에 불확실성이 확대되고 있다.
1일 대구시 등에 따르면 트럼프 대통령이 최근 한국의 대미 투자 속도를 문제 삼아 한국산 자동차, 목재, 의약품 등에 적용되는 품목관세와 기타 상호관세를 무역 합의 이전 수준인 25%로 다시 올리겠다고 기습적으로 발표했다.
대구에서 자동차 부품 분야는 전체 제조업 매출의 25% 이상을 차지할 정도로 지역 경제에 중심 축 역할을 하고 있다. 10대 대미 수출 품목 중 1위가 자동차 부품이기도 하다. 이 때문에 미국의 관세 인상 예고 등 글로벌 통상 환경 변화에 민감할 수밖에 없다. 자동차 품목 관세가 무관세에서 15%로 올라 어려운 시기를 지나고 있는 지역 자동차 부품 업체들에게 추가 관세 인상은 견디기 어려운 시련이 될 것으로 전망된다.
대구정책연구원의 분석에 따르면 미국 자동차 품목 관세가 25%로 올라 유지될 경우 대구 자동차 부품 업계의 북미 수출액은 연간 1000억원 이상의 손실이 예상된다. 2000여개 대구 부품사 중 1차 협력업체가 40곳에 불과하고 대부분이 2차 이하 협력사인 열악한 납품 구조가 피해를 더 키울 것이라는 분석도 나온다. 대구정책연구원은 2026년 대구 경제 전망에서 관세 영향으로 인한 대미 수출 감소 등을 전망했다.
대구시는 관세 협상 진행 상황과 업계 상황 등을 예의주시해 피해를 최소화할 수 있도록 준비한다는 방침이다. 시는 지역 중소기업들이 대미 수출입 과정에서 겪는 어려움을 해소하기 위해 지난해 관세 문제가 불거진 후부터 미 관세 대응 플랫폼을 마련해 운영 중이다.
대구 시민단체들은 관세 인상 예고를 ‘경제 협박’이라고 규정하며 지난달 30일 2·28중앙기념공원 앞에서 규탄 기자회견을 열기도 했다.
지역 한 자동차 업계 관계자는 “관세와 환율 등을 고려해 물동량을 조정하는 방식으로 어렵게 버티고 있는데 추가 인상이 이뤄질 경우 생존을 보장하기 어려운 상황이 될 수도 있다”며 “이번에 추가 인상이 없도록 협상을 잘 마무리하고 이후에도 불확실성이 없도록 조치해야 한다”고 말했다.
