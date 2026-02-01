배우 오대환, 유튜브로 충남 매력 전한다…시즌2 공개
배우 오대환이 충남 곳곳을 방문하며 관광 매력을 소개하는 유튜브 콘텐츠가 인기를 끌고 있다.
충남도는 충남 방문의 해 홍보대사인 천안 출신 배우 오대환 씨와 함께하는 유튜브 시리즈 ‘충남 대환영 시즌 2’를 공개했다고 1일 밝혔다.
도는 2024년 6월 ‘2025∼2026 충남 방문의 해’를 앞두고 오대환 배우를 홍보대사로 위촉했다.
충남 대환영 콘텐츠는 ‘충남 아저씨가 전하는 충남의 진짜 이야기’를 콘셉트로, 오대환 배우가 고향인 충남 곳곳을 여행하며 매력적인 관광 자원과 지역의 숨은 이야기를 전하는 콘텐츠다.
지난 시즌1 당시 영화 ‘강릉’ 출연진과 함께한 ‘공주 짬뽕 시리즈’는 특유의 충청도식 화법이 시청자의 큰 공감을 사며 누적 조회수 1900만 뷰 이상을 기록하는 등 폭발적인 호응을 얻은 바 있다.
시즌 2는 더욱 다채로운 주제로 시청자를 찾아간다.
자녀들과 함께 즐기는 청양 투어(칠갑산 얼음분수축제, 칠갑타워), 서산 봄꽃 투어, 태안국제원예치유박람회 방문기, 당진 삽교호에 가면, 보령 머드축제 체험기 등을 제작해 공개할 계획이다.
도는 시즌 2 첫 번째 영상인 청양 편을 시작으로 시의성 있는 관광 정보를 담은 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.
청양 편에는 연예계 대표 다자녀 배우인 오 배우가 자녀들과 함께 칠갑산 얼음분수축제를 찾아 겨울을 만끽하는 유쾌한 일상과 지난해 말 새롭게 문을 연 칠갑타워의 현장감을 생생하게 담아냈다.
충남 대환영은 유튜브 채널 ‘대환영(@DaewhanHyung)’과 ‘충남관광(@chungnamtour)’을 통해 시청할 수 있다.
도 관계자는 “다양한 작품에서 좋은 연기로 많은 사랑을 받는 오대환 배우와 함께하면서 충남관광 홍보 효과가 극대화되고 있다”며 “올해도 총 8편의 영상을 통해 도의 매력을 널리 알릴 예정이다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사