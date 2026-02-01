스벅 ‘프리퀀시 가습기’ 전부 리콜…“화재 위험”
스타벅스 코리아가 지난해 겨울 소비자에게 증정한 가습기 2개 모델이 전부 리콜된다. 이들 제품은 e-프리퀀시를 모은 고객에게 증정한 제품으로 지난달 화재 사고가 발생했었다.
산업통상부 국가기술표준원(국표원)은 스타벅스 코리아(㈜에스씨케이컴퍼니)가 지난해 10~12월 소비자에게 증정한 가습기 2개 모델(STH-600G·STH-600P) 전량에 대해 오는 2일부터 자발적 리콜(회수·보상 조치)을 실시한다고 1일 밝혔다.
리콜 대상 제품은 스타벅스가 e-프리퀀시를 통해 소비자에게 증정한 것으로 모두 39만3548개다.
스타벅스 코리아는 지난달 24일 발생한 가습기 전지 화재 사고를 파악하고, 제품안전기본법에 따라 제품 사고 발생 사실을 국표원에 보고했으며, 국표원과 조치 계획을 협의한 뒤 추가 사고 예방을 위해 선제적인 자발적 리콜 실시를 결정했다.
국표원은 리콜 대상 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중단할 것을 권고했다.
제품 보유자는 스타벅스 코리아 공식 홈페이지나 스타벅스 앱에서 리콜을 신청할 수 있다. 리콜 대상 제품 정보는 제품안전정보센터에서도 확인할 수 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
