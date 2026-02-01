울진군, 오션리조트·골프장 개발 본격화…민간사업자 선정 착수
경북 울진군이 추진 중인 ‘오션리조트 및 골프장 개발사업’이 민간사업자 선정을 위한 본격 절차에 들어갔다.
울진군은 지난해 10월 22일부터 지난달 19일까지 사업 시행자 공모를 진행한 결과, 민간 사업자 1곳이 신청서를 제출했다고 1일 밝혔다.
군은 오는 5일 선정심의위원회를 열고 개발계획, 재무계획, 운영계획, 공공기여계획 등을 종합적으로 심의해 우선협상대상자를 선정할 계획이다.
이 사업은 숙박·레저·휴양 기능을 결합한 체류형 관광거점을 조성해, 관광객 1000만명 시대의 전략적 거점이 될 전망이다.
사업 부지는 근남면 산포리 일원 약 18만㎡와 매화면 오산리 일원 약 134만㎡ 규모다.
관광진흥법에 따른 4성급 수준의 시설과 300실 이상의 객실을 갖춘 숙박시설과 컨벤션 시설, 체육시설의 설치·이용에관한 법률에 따른 18홀 이상의 골프장 등이 조성될 예정이다.
군은 해양과 산림이 공존하는 지역 특성을 살려 사계절 이용이 가능한 복합 관광단지를 조성한다는 방침이다.
울진군 관계자는 “공정하고 투명한 절차를 통해 사업성은 물론 지역에 대한 기여도와 실현 가능성을 면밀히 검토해 우선협상대상자를 선정하겠다”라고 말했다.
