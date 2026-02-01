이 대통령의 작심 비판, “짐승은 사람 만들든지 격리해야”
위안부 모욕 단체 비판…“사람이라면 이럴 수 없는 것”
이재명 대통령이 1일 위안부 피해자를 모욕해 수사를 받고 있는 단체를 향해 “사람이라면 이럴 수 없는 것”이라며 강하게 비판했다. 이 대통령은 “억지로 전쟁터에 끌려가 죽임의 공포 속에서 매일 수십차례 성폭행당하고, 급기야 학살당하기까지 한 그들의 고통에 사람의 탈을 쓰고 어찌 그리 잔인할 수 있느냐”고 되물었다.
이 대통령은 이날 X에 경찰 수사 상황이 담긴 기사와 함께 올린 관련 게시글을 통해 이같이 말했다. 이 대통령은 “억울한 전쟁범죄 피해자들을 동정하지는 못할망정, 수년간 전국을 쏘다니며 매춘부라 모욕하는 그 열성과 비용, 시간은 어디서 난 것이냐”며 “사람 사는 세상을 위해 사람을 해치는 짐승은 사람으로 만들든지 격리해야 한다”고 썼다.
경찰은 지난 연말 소녀상이 설치된 서초고 무학여고 등지에서 미신고 집회를 열고 ‘교정에 위안부상 세워두고 매춘 진로지도 하나’ 등의 문구가 적힌 현수막을 펼친 혐의(사자명예훼손, 모욕, 집회 및 시위에 관한 법률 위반)로 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표 등을 수사하고 있다.
