이 대통령의 작심 비판, “짐승은 사람 만들든지 격리해야”

위안부 모욕 단체 비판…“사람이라면 이럴 수 없는 것”

이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령이 1일 위안부 피해자를 모욕해 수사를 받고 있는 단체를 향해 “

사람이라면 이럴 수 없는 것”이라며 강하게 비판했다. 이 대통령은 “

경찰 수사 상황이 담긴 기사와 함께 올린 관련 게시

이 대통령은 “

억울한 전쟁범죄 피해자들을 동정하지는 못할망정, 수년간 전국을 쏘다니며 매춘부라 모욕하는 그 열성과 비용, 시간은 어디서 난 것이냐”며 “

사람 사는 세상을 위해 사람을 해치는 짐승은 사람으로 만들든지 격리해야 한다”고 썼다.

이재명 대통령이 X에 올린 글. X 캡처

경찰은 지난 연말 소녀상이 설치된 서초고 무학여고 등지에서 미신고 집회를 열고 ‘교정에 위안부상 세워두고 매춘 진로지도 하나’ 등의 문구가 적힌 현수막을 펼친 혐의(사자명예훼손, 모욕, 집회 및 시위에 관한 법률 위반)로 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표 등을 수사하고 있다.