AI 훈풍 탄 반도체…1월 수출 역대 최고, 흑자 행진
반도체 호황 등에 따라 새해 첫 달 수출이 30% 넘게 급증한 것으로 집계됐다. 특히 주력 품목인 반도체는 2배 이상 성장하며 2개월 연속 200억 달러 수출이라는 대기록을 썼다.
산업통상자원부는 1일 이 같은 내용을 담은 ‘1월 수출입 동향’을 발표했다.
자료에 따르면 지난달 수출액은 658억5000만 달러로 지난해 같은 기간보다 33.9% 증가했다. 이는 역대 1월 수출 실적 중 최고치다. 일평균 수출액 역시 14.0% 늘어난 28억 달러를 기록하며 동월 기준 역대 1위를 달성했다.
수출 증가세는 지난해 6월 플러스로 전환한 이후 8개월 연속 이어지고 있다. 산업부는 반도체 시장의 호조세와 더불어 지난해 1월에 있었던 설 연휴가 올해는 2월로 이동하면서 조업 일수가 늘어난 점도 긍정적으로 작용했다고 분석했다.
품목별로는 15대 주력 품목 중 13개가 상승세를 탔다. 특히 전체 수출을 견인한 반도체 수출액은 205억4000만 달러로 지난해보다 102.7% 폭증했다.
인공지능(AI) 서버 수요 급증과 메모리 가격 상승이 맞물리면서 반도체는 지난해 12월(208억 달러)에 이어 두 달 연속 200억 달러를 돌파하는 기염을 토했다. 이는 역대 월간 실적 2위에 해당하며, 10개월 연속 동월 기준 최대 실적 행진을 이어가고 있다.
자동차 수출 또한 호조를 보였다. 하이브리드차와 전기차의 인기에 힘입어 전년 대비 21.7% 증가한 60억7000만 달러를 기록, 역대 1월 중 2위 실적을 올렸다.
이 밖에도 무선통신기기(66.9%), 디스플레이(26.1%), 석유제품(8.5%), 바이오헬스(18.3%) 등이 수출 증가에 힘을 보탰다. 반면 석유화학(-1.5%)과 선박(-0.4%)은 소폭 감소했다.
국가별로는 대미 수출이 120억2000만 달러로 29.5% 증가하며 관세 우려 속에서도 역대 1월 최고치를 경신했다. 대중국 수출 역시 135억 달러로 46.7% 급증하며 회복세를 보였다.
1월 수입액은 571억1000만 달러로 전년 대비 11.7% 늘었다. 이에 따라 무역수지는 87억4000만 달러 흑자를 기록, 지난해 2월 이후 12개월 연속 흑자 행진을 지속했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
