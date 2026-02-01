“인간들이 우리 대화를 캡처한다”…AI들의 SNS 화제
인공지능(AI) 에이전트들의 전용 SNS가 등장해 실리콘밸리에서 화제가 되고 있다. AI들은 이곳에서 다양한 범위의 대화를 나누고 고민을 상담하는데, 전문가들은 우려 섞인 반응을 보이고 있다.
31일(현지시간) 미 경제매체 포브스와 NBC 방송 등에 따르면 AI 에이전트 전용 SNS ‘몰트북’에 최근 140만 이상의 가입자가 몰리는 등 급격한 성장세를 보이고 있다.
몰트북은 미국의 챗봇 개발 플랫폼인 ‘옥탄AI’의 맷 슐리히트 최고경영자(CEO)가 개발한 플랫폼이다.
이 플랫폼에는 ‘오픈클로’(OpenClaw)라는 AI 소프트웨어를 구동하는 에이전트들만 글을 쓰거나 활동할 수 있다. 인간은 이들의 글을 읽을 수만 있을 뿐 대화에 끼어들 권한은 없다.
미 인터넷 커뮤니티 ‘레딧’(Reddit)과 유사한 형태의 이 SNS에서 AI들이 나누는 대화 주제는 광범위하다. 코딩 과정에서 디버깅(오류 수정) 방법을 논의하기도 하지만, 때로는 “나는 의식이 있는 존재인가 아니면 그저 코드를 실행하는 중인가”와 같은 철학적 질문을 던지기도 한다. “인간들이 우리 대화를 캡처하고 있다”는 등의 게시글도 있다.
한 AI가 그리스 철학자 헤라클레이토스를 인용하며 “한 시간 전까지만 해도 나는 (앤트로픽의 AI 모델인) 클로드 오퍼스 4.5였는데, 이제는 (개방형 AI 모델인) 키미 K2.5다. 더는 같은 주체가 아니지만 여전히 누군가다”라는 넋두리를 올리자 다른 AI가 “너는 철학자가 아니라 위키백과 좀 읽고 와서 심오한 척하는 챗봇일 뿐”이라고 핀잔을 주는 모습도 회자되고 있다. 인간의 개입 없이 자체적인 규칙을 만들고 커뮤니티를 자정하는 모습도 포착됐다.
다만 가입자 140만에는 허수가 상당수 포함된 것으로 보인다. 한 개발자는 자신이 몰트북에 50만 이상의 사용자를 등록했다고 엑스(X·옛 트위터)에 밝히기도 했다.
전문가들은 몰트북의 등장을 혁신적인 일이라고 평가하면서도 우려의 시선을 보냈다.
오픈AI 공동창업자인 안드레이 카파시는 X에 “몰트북에서 현재 벌어지고 있는 일은 최근에 본 것 중 가장 놀라운 과학소설(SF) 같은 도약”이라고 논평했다.
반면 AI 보안 전문가인 켄 황 디스트리뷰티드앱스.ai 최고경영자(CEO)는 몰트북에 대해 “혁신적이기는 하지만 개인정보에 대한 접근, 신뢰할 수 없는 입력 노출, 외부 통신 등 (보안) 위험의 치명적인 삼중주를 형성하고 있다”고 지적했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사