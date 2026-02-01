실종된 1명은 어디에?…음성 공장 화재 수색 난항
소방당국이 충북 음성군 맹동면 생활용품 제조 공장 화재로 실종된 외국인을 수색하는데 총력전을 펼치고 있다. 하지만 현장에 잔해물이 많은데다 붕괴위험으로 수색에 어려움을 겪고 있다.
1일 충북소방본부에 따르면 지난달 30일 오후 2시55분쯤 이 공장에서 불이나 건물 5개 동 중 3개 동(2만4170㎡)이 전소됐다. 불은 화재 발생 21시간 만에 모두 꺼졌다.
화재 당시 공장 안에 있던 83명 중 81명은 대피했으나 카자흐스탄 국적 A씨(60)와 네팔 국적의 B씨(23) 등 외국인 노동자 2명의 소재는 확인되지 않았다.
소방당국은 지난 31일 0시39분쯤 공장 내부의 구조물을 제거하는 과정에서 시신 1구를 수습했다. 경찰은 정확한 신원 확인을 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰한 상태다.
당국은 실종된 나머지 1명을 찾는 데 총력을 기울이고 있다. 렌즈를 통해 무너진 건물 사이를 수색하는 도시탐색 장비를 투입했다.
구조대 인력을 대거 투입해 인명 수색에 나섰지만 방대한 수색면적과 건물 붕괴 위험 등으로 어려움을 겪고 있다.
화재로 발생한 공장 내부 잔해물도 구조대 진입을 가로막고 있다. 철골 구조물이 장시간 고열에 노출되면서 붕괴위험도 있어 속도를 내지 못하고 있다.
경찰은 화재 현장에서 사망자가 발생함에 따라 사건을 충북경찰청 중대재해수사팀에 배당했다. 현장 수습이 끝나는 대로 공장 관계자들을 상대로 안전관리 여부를 조사할 방침이다.
경찰 관계자는 “정확한 발화 지점과 화재 원인 등은 종합적으로 조사해 봐야 한다”며 “실종자 수색을 마치는 대로 관계기관과 합동 감식을 통해 정확한 화재 원인을 규명할 예정”이라고 말했다.
음성=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사