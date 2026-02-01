오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대 모순…기준 무엇인가”
정부가 1·29 주택 공급 대책 사업지 중 하나로 언급한 서울 노원구 태릉CC에 대한 논란이 뜨겁다. 오세훈 서울시장은 정부가 문화재 가치 훼손을 이유로 종로구 세운지구 개발을 반대하면서 태릉CC에 주택 공급을 추진하는 모습을 지적하면서 이재명 대통령이 기준을 정리해 달라고 촉구했다.
오 시장은 1일 자신의 페이스북에 ‘국가유산청과 국토부는 각각 다른 나라 정부입니까’라는 제목의 글을 통해 “국가유산청이 세운지구 개발에 적용하는 잣대를 똑같이 태릉CC에 적용하면 서로 다른 결론이 있을 수 없다”며 이 같이 말했다.
앞서 이재명 대통령은 지난달 31일 자신의 엑스에 ‘종묘 앞 고층 개발은 안 되고, 태릉 옆 주택 공급은 되나’라는 제목의 기사를 첨부하면서 “종묘 앞 고층 개발은 되고, 태릉 옆 주택 공급은 안되나”라며 “어떤 차이가 있을까요? 똑같은 사안에 정반대의 입장”이라고 했다.
오 시장은 이 대통령의 해당 글을 첨부하면서 “대통령께서 무언가 잘못 이해하고 계신 것 같아서 다시 한 번 설명 드린다”고 했다. 그러면서 “태릉CC는 13%가 역사문화환경보존지역에 직접 포함돼 있고, 세운지구는 그 범위 밖에 있다. 세운지구가 안된다면, 태릉CC는 더더욱 안 되는 것”이라며 “반대로 태릉CC가 될 수 있다면, 세운지구 또한 될 수 있는 것”이라고 강조했다.
그는 “국가유산청은 보존지역과 뚝 떨어져 있는 세운지구 개발은 반대하면서, 명백히 세계유산 영향 범위에 들어있는 태릉CC에 대해서는 이렇다 할 반대를 하고 있지 않다”며 “두 부처가 각각 다른 나라 정부가 아니고서야 국가유산청의 결론과 국토부의 결론이 다를 수 있느냐”고 비판했다.
이어 “대통령과 이 정부가 보이는 행태야말로 모순이고 이중 잣대”라며 “이번 기회에 이 정부의 기준이 무엇인지 대통령께서 명확히 정리해주시기 바란다”고 덧붙였다.
