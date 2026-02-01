시사 전체기사

경주시, 금연구역 확대…과태료 5만원 부과

입력:2026-02-01 10:50
경주시가 학교와 대중교통 이용 공간을 중심으로 금연구역을 확대한다. 경주시 제공

경북 경주시가 시민들의 간접흡연 노출을 줄이기 위해 학교와 버스정류소, 택시승차대를 중심으로 금연구역을 확대한다.

경주시는 시민 건강 보호와 쾌적한 도시 환경 조성을 위해 금연구역을 확대 지정하는 내용을 담은 금연구역 변경지정 고시했다고 1일 밝혔다.

이번 조치는 기존 금연구역에 택시승차대를 새로 포함하고, 학교 절대보호구역과 버스정류소의 금연구역 적용 범위를 확대한 것이 골자다.

도시공원 2곳과 학교 출입문으로부터 직선거리 50m 이내 절대보호구역 135곳, 버스정류소 및 택시승차대 표지판으로부터 10m 이내 구역 1336곳, 금연거리 1곳(경주과학발명교육센터 삼거리~국립경주박물관)이 포함됐다.

금연구역 내 흡연이 적발될 경우, 2일부터 과태료 5만원이 부과된다.

주낙영 경주시장은 “이번 금연구역 확대는 우리 가족과 이웃의 건강을 지키기 위한 조치”라며 “담배 연기 없는 쾌적한 도시 환경 조성을 위해 시민들의 이해와 협조를 부탁드린다”고 강조했다.

경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
