‘미결제’ 초등생, 모자이크로 ‘박제’했다가…가게 주인 벌금형
법원, ‘무죄’ 원심 깨고 항소심서 벌금 200만원 선고
무인 가게에서 아이스크림 1개를 결제하지 않고 가져간 초등학생 모습을 모자이크 처리해 가게에 게시한 점포 주인이 항소심에서 유죄 판결을 받았다.
인천지법 형사항소5-3부(이연경 부장판사)는 아동복지법상 아동학대와 명예훼손 혐의로 기소된 무인점포 업주 A씨(46)에게 무죄를 선고한 원심 판결을 파기하고 벌금 200만원을 선고했다고 1일 밝혔다.
사건이 일어난 날짜는 2023년 4월 23일이었다. A씨는 가게를 찾은 B군(당시 8세)이 아이스크림 1개 값을 내지 않았다는 사실을 안 뒤 얼굴이 반투명하게 처리된 CCTV 영상 캡처 4장을 가게에 붙였다. “양심 있는 문화인이 됩시다”라는 문구도 적었다.
이 사실을 알게 된 B군은 부모에게 이를 알렸다. A씨와 B군 부모 사이의 갈등이 시작됐고, A씨는 미성년자인 B군이 경찰에서 불송치 결정을 받은 뒤에도 같은 해 7~9월 재차 같은 사진을 게시했다.
재판부는 모자이크 처리됐더라도 지인이라면 B군을 특정할 수 있었을 것으로 판단했다. 아울러 게시물 탓에 B군이 적응 장애 진단을 받고 불안을 호소하는 등 정신 건강 발달에 큰 영향을 미쳤다고 설명했다.
재판부는 “피고인은 행위의 정당성만을 강변하고 아동이 입었을 상처를 진지하게 되돌아보고 있지 않다”고 말했다. 다만 “피고인이 무인 점포를 운영·관리하면서 겪었을 고충을 감안하면 범행에 이르게 된 경위에 다소 참작할 만한 사정이 있다”며 “게시물에서 다소 우회적인 표현을 사용했고 부족하나마 모자이크 처리를 한 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.
