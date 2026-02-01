‘미결제’ 초등생, 모자이크로 ‘박제’했다가…가게 주인 벌금형

법원, ‘무죄’ 원심 깨고 항소심서 벌금 200만원 선고

인천지법 형사항소5-3부(이연경 부장판사)는 아동복지법상 아동학대와 명예훼손 혐의로 기소된 무인점포 업주 A씨(46)에게 무죄를 선고한 원심 판결을 파기하고 벌금 200만원을 선고했다고 1일 밝혔다.

2023년 4월 23일이었다. A씨는 가게를 찾은 B군(당시 8세)이 아이스크림 1개 값을 내지 않았다는 사실을 안 뒤

얼굴이 반투명하게 처리된 CCTV 영상 캡처 4장을 가게에 붙였다. “

양심 있는 문화인이 됩시다”라는 문구도 적었다.

부모에게 이를 알렸다. A씨와 B군 부모 사이의 갈등이 시작됐고,

게시물 탓에 B군이 적응 장애 진단을 받고 불안을 호소하는 등 정신 건강 발달에 큰 영향을 미쳤다고 설명했다.