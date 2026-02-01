인천 강화군 한우농장서 구제역 발생…소 246마리 살처분
인천시는 지난 31일 강화군 송해면에 있는 소 사육농장에서 구제역이 발생했다고 1일 밝혔다. 국내에선 확진일 기준으로 지난해 4월 14일 전남 무안군에서 구제역이 발생한 이후 약 9개월 만이다.
농장주는 지난 30일 오전 9시10분쯤 “사흘 전부터 고열로 치료받는 소에서 식욕부진, 침 흘림 증상 등이 확인됐다”며 구제역 임상증상을 신고했다. 이후 농림축산검역본부 정밀검사 결과에선 농장 내 한우 4마리, 육우 1마리 등 소 5마리에서 구제역 양성 반응이 나왔다.
구제역은 소, 돼지, 염소 등 발굽이 둘로 갈라진 동물(우제류)에 감염되는 질병이다. 전염성이 매우 강해 제1종 가축전염병으로 지정돼 있다.
구제역 중앙사고수습본부는 이번 구제역 발생으로 인천과 경기 김포시의 위기 경보를 ‘관심’에서 ‘심각’으로 상향했다. 다른 지역은 ‘주의’ 단계로 높였다. 또 2일 오전 1시까지 우제류 일시 이동중지 명령을 내렸다.
시와 군에선 신고일 오후 5시 초동방역팀을 우선 투입했다. 확진일에 맞춰선 지역재난안전대책본부 회의를 열고 구제역 확산 방지를 위한 대응 상황을 긴급 점검했다. 회의에는 인천강화옹진축협, 강화경찰서 등 관계기관이 함께 참여해 구제역 발생 현황을 공유하고 방역 조치 추진 상황 및 부서별 역할 분담, 기관 간 협조 사항 등을 논의했다.
구제역 발생 농장에 대해선 긴급행동지침(SOP)에 따라 사육 중인 소 243마리를 모두 살처분한 뒤 역학조사에 들어갔다. 3㎞ 방역대 내 모든 우제류 농장을 대상으론 임상검사가 진행 중이다. 해당 방역대엔 소 사육농장 45곳(2043마리), 염소 사육농장 12곳(217마리), 축산시설 1곳이 있다.
오는 8일까진 지역 내 우제류 농가에 대한 긴급백신 접종이 이뤄진다. 광역방제기 2대, 공동방제단 6개반 등을 동원해선 소독을 지원하고 거점 소독시설 및 통제초소를 운영 중이다.
박용철 강화군수는 “구제역 확산 차단을 최우선 과제로 삼아 초동방역부터 방역대 관리까지 모든 행정 역량을 집중하고 있다”며 “상황 종료까지 책임 있는 대응을 이어가겠다”고 말했다.
