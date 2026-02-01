경주 교통사고 5년 새 43% 감소…사망자도 34% 줄어
경북 경주 지역의 교통사고가 최근 5년간 크게 줄어든 것으로 나타났다. 경주시의 지속적인 교통안전 인프라 확충과 관리 강화가 효과를 낸 것으로 분석한다.
1일 경주시에 따르면 ‘2026년 경주시 교통안전시행계획’ 기준, 교통사고 발생 건수는 2021년 1259건에서 2025년 717건으로 43% 감소했다. 같은 기간 사망자는 38명에서 25명으로 34.2%, 부상자도 1909명에서 963명으로 절반 수준으로 떨어졌다.
시는 신호기와 교통안전시설 정비, 차선·노면 표시 개선, 생활권 이면도로 정비, 스마트 횡단보도와 감응신호 구축 등 교통 인프라 확충이 사고 감소로 이어진 것으로 보고 있다. 특히 교통사고 발생 비중이 높은 시·군도와 생활도로를 중심으로 안전시설을 집중 보강했다.
사고 유형을 보면 차량간 사고가 492건으로 전체의 68.6%로 가장 많았고, 차량과 보행자 사고는 199건으로 27.8%를 차지했다.
이에 시는 보행자 중심의 교통환경 조성과 어린이·노인 보호구역 정비, 횡단보도 개선, 야간 교통사고 예방 대책을 병행하며 교통약자 보호를 강화하고 있다. 최근 3년간 12세 이하 어린이 교통사고 사망자는 발생하지 않았다.
교통안전 문화 확산에도 힘을 쏟고 있다. 시는 불법 주정차 단속과 교통법규 위반 지도, 각종 교통안전 캠페인과 교육을 통해 시민 참여형 교통안전 문화 확산에 나서고 있다.
올해는 100억원이 넘는 교통안전 예산을 투입해 2019~2021년 평균 대비, 교통사고 사망자 수를 50% 이상 줄인다는 목표다.
다만 고령자 사고 비중은 여전히 높아 과제로 남아 있다. 지난해 경주 지역의 65세 이상 교통사고 사망자 수는 전체 교통사고 사망자 25명 가운데 11명으로 44%를 차지했다. 시는 노인보호구역 확대와 보행환경 개선, 맞춤형 교통안전 대책을 추가로 추진할 계획이다.
주낙영 경주시장은 “교통사고를 줄이는 데 그치지 않고, 고령자와 보행자가 더욱 안전한 도시를 만드는 데 정책 역량을 집중해 시민의 생명과 안전을 지켜 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사