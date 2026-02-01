트럼프 “민주당 지역이 요청할 때만 지원할 것”…주 정부 책임 강조하며 한 발 후퇴

트럼프 “민주당 도움 요청 없이는 가담 안 해, 연방 정부 보호하는 것이 주 정부 의무”

ICE 등 폭력적 이민 단속 반발 커지자 한 발 물러

연방판사, 미네소타주 이민 단속 요원 배치 중단 가처분 기각

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 29일(현지시간) 트럼프 케네디센터에서 부인 멜라니아 여사를 다룬 '멜라니아' 시사회에 참석한 모습. 연합뉴스

하지만 우리는 많은 돈을 받는 미치광이들과 선동가, 반란자들에 의해 공격받는 모든 연방 건물들은 매우 강력하게 지킬 것”이라며 “내가 이민세관단속국(ICE) 또는 국경순찰대에 연방정부 재산을 매우 강력히 보호하라고 지시했음을 유념하라”고 덧붙였다. 그러면서 연방 요원들에게 침을 뱉거나 폭력을 행사할 경우 “더 큰 대가”를 치를 것이라고 경고했다.

트럼프는 자신의 성명 사본을 통해 주 정부에 통보한다며 “여러분은 주와 지방 정부 재산을 반드시 보호해야 한다”고 밝혔다. 이어 “

이에 더해 연방 재산과 건물, 공원 및 기타 모든 것을 보호하는 것이 여러분의 의무”라며 “우리는 단지 지원할 뿐”이라고도 했다.