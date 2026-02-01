트럼프 “민주당 지역이 요청할 때만 지원할 것”…주 정부 책임 강조하며 한 발 후퇴
트럼프 “민주당 도움 요청 없이는 가담 안 해, 연방 정부 보호하는 것이 주 정부 의무”
ICE 등 폭력적 이민 단속 반발 커지자 한 발 물러
연방판사, 미네소타주 이민 단속 요원 배치 중단 가처분 기각
도널드 트럼프 미국 대통령이 31일(현지시간) 민주당이 이끄는 미국 도시에서 시위가 발생해도 도움 요청이 없으면 연방 정부가 개입하지 않겠다고 선언했다. 강경한 이민 단속에 대한 비판 여론이 계속되자 주 정부에 시위 단속 책임을 넘기며 한발 물러선 것으로 해석된다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “나는 크리스티 놈 국토안보부 장관에게 민주당이 형편없이 운영하는 여러 도시의 시위 또는 폭동에 관해 그들이 도움을 요청하기 전까지는 어떤 상황에서도 개입하지 말라고 지시했다”고 적었다. 그러면서 “하지만 우리는 많은 돈을 받는 미치광이들과 선동가, 반란자들에 의해 공격받는 모든 연방 건물들은 매우 강력하게 지킬 것”이라며 “내가 이민세관단속국(ICE) 또는 국경순찰대에 연방정부 재산을 매우 강력히 보호하라고 지시했음을 유념하라”고 덧붙였다. 그러면서 연방 요원들에게 침을 뱉거나 폭력을 행사할 경우 “더 큰 대가”를 치를 것이라고 경고했다.
트럼프는 자신의 성명 사본을 통해 주 정부에 통보한다며 “여러분은 주와 지방 정부 재산을 반드시 보호해야 한다”고 밝혔다. 이어 “이에 더해 연방 재산과 건물, 공원 및 기타 모든 것을 보호하는 것이 여러분의 의무”라며 “우리는 단지 지원할 뿐”이라고도 했다.
트럼프는 최근 총격 사건이 벌어진 미네소타주 미니애폴리스 외에도 워싱턴DC와 로스앤젤레스 시카고 등 민주당 주 정부가 있는 지역에 주방위군이나 연방정부 소속 법 집행관을 투입한 바 있다. 하지만 미니애폴리스에서 ICE 등의 총격으로 미국 시민이 사망한 사건이 연이어 발생하자 긴장을 완화하는 조치를 선택한 것으로 해석된다.
한편, 트럼프 행정부의 대규모 이민 단속을 일시적으로 중단해달라는 미네소타주의 가처분(예비적 금지명령) 신청은 이날 법원에서 기각됐다. 케이트 메넨데즈 연방 판사는 트럼프 행정부의 이민 단속 작전이 수정헌법 제 10조가 보장하는 주의 주권을 침해한 것이라는 미네소타주의 주장에 대해 법적 근거가 부족하다고 결정했다. 메넨데즈 판사는 그러면서도 “우리가 충격적으로 이례적인 시기를 겪고 있다는 건 말할 필요가 없다”며 “(연방) 요원들이 인종 프로파일링과 과도한 무력 사용, 기타 해로운 행동에 관여했다는 증거가 있다”고 말했다.
놈 국토안보 장관은 “공공 안전과 법질서를 위한 승리”라고 환영했다. 반면 키스 엘리슨 미네소타 주 법무장관과 제이콥 프레이 미니애폴리스 시장은 법원 결정에 실망감을 나타내며 본안 소송을 이어가겠다고 밝혔다.
