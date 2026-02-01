피지컬 AI 실증 특례 꺼낸 전북, 특별법 활용 산업 돌파구 모색

특별법 근거 실증 규제 완화 추진

산업안전·데이터 활용 등 특례 검토

정부 AX 사업 연계 가능성 주목

1월 26일 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 전북대학교 AX 사업 사전검증 성과 현장을 방문했다. 전북도 제공

협동로봇과 자율주행로봇(AMR)에 대한 산업안전 기준의 경직성, AI 학습을 위한 공정·설비·영상 데이터 활용 제한, 사고 발생 시 책임 주체가 불명확한 구조 등이 주요 개선 과제로 제시됐다.

일정 구역에 한해 규제를 유연하게 적용하는 ‘실증구역 특례’와 산업용 데이터 활용 특례 도입 필요성도 강조됐다.