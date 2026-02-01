피지컬 AI 실증 특례 꺼낸 전북, 특별법 활용 산업 돌파구 모색
특별법 근거 실증 규제 완화 추진
산업안전·데이터 활용 등 특례 검토
정부 AX 사업 연계 가능성 주목
전북특별자치도가 전북특별법에 부여된 특례 설계 권한을 바탕으로 피지컬 인공지능(AI) 산업 분야 규제 완화에 나섰다. 기술 실증 단계부터 사업화까지 막혀 있던 제도적 장벽을 실증 특례 방식으로 풀어 산업 경쟁력을 연결하겠다는 전략이다.
1일 전북도에 따르면 도는 최근 전북대학교에서 피지컬 AI 전문가 간담회를 열고 실증·사업화 전 과정에서 드러난 산업 규제 애로사항 등을 점검했다. 대학·연구기관·산업계 전문가들이 참석해 현행 제도의 한계와 특례 도입 필요성을 논의했다.
간담회에서는 실증 단계임에도 정식 인증과 동일한 수준의 허가를 요구하는 현행 제도가 기술 상용화를 가로막고 있다는 지적이 나왔다. 협동로봇과 자율주행로봇(AMR)에 대한 산업안전 기준의 경직성, AI 학습을 위한 공정·설비·영상 데이터 활용 제한, 사고 발생 시 책임 주체가 불명확한 구조 등이 주요 개선 과제로 제시됐다. 일정 구역에 한해 규제를 유연하게 적용하는 ‘실증구역 특례’와 산업용 데이터 활용 특례 도입 필요성도 강조됐다.
이 같은 방향성은 정부의 실증 중심 산업 정책 기조와 궤를 같이한다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 지난 26일 전북대학교를 방문해 ‘피지컬 AI 사전검증 사업’ 성과를 점검하고, 현장 실증 결과를 토대로 후속 대형 R&D 사업인 ‘지역 AX(인공지능 전환) 사업’ 추진 전략을 마련하고 있다. 정부는 검증된 실증 성과를 연구개발(R&D)과 정책 사업으로 연계할 방침이다.
전북대학교 실증 현장에서는 피지컬 AI 기반 자율주행 이동로봇과 머신텐딩 기술이 실제 제조 공정에 적용돼 다품종 생산 환경에서 공정 효율성과 작업 안전성을 동시에 개선하는 성과가 확인됐다.
도는 현장 의견을 토대로 규제자율 실증지역 지정, 실증 특례 패키지 도입, 사고 책임 기준 가이드라인 마련 등 구체적인 특례 과제를 정리해 중앙정부와 협의에 나설 계획이다. 전북특별자치도 출범 이후 ‘실증을 통해 제도 개선을 이끈다’는 전략을 본격화하는 단계로 해석된다.
정치권에서도 전북특별자치도의 특례 확대를 위한 입법 논의가 병행되고 있다. 윤준병 더불어민주당 의원은 전북특별자치도의 권한 이양과 특례 강화를 골자로 한 ‘전북특별자치도 대도약법’을 대표 발의했다. 개정안에는 첨단 산업 분야 규제 완화와 국가 전략 산업 육성을 위한 특례 근거가 포함됐다.
전북도 관계자는 “피지컬 AI는 제조·물류·로봇 산업 전반의 경쟁력을 좌우할 핵심 기술”이라며 “전북특별법을 활용해 실증과 사업화를 연결하는 지역 모델을 구축해 나가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
