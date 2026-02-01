국립창원대, 유럽사무소 열고 ‘방산 협력’ 본격 추진
국립창원대학교는 폴란드 방문단이 유럽사무소 개소 준비를 위한 현장 점검을 하고, 브로츠와프 시정부를 방문해 방산 분야 협력 및 MOU 체결을 협의했다고 1일 밝혔다.
김태식 국제처장, 김영찬 부처장, 이성환 글로컬협력센터장 등 창원대 방문단은 지난달 30일 폴란드 육군사관학교와 브로츠와프 시정부를 찾아 회의를 열었다.
피오트르 슈체판스키(Piotr Szczepanski) 폴란드 육군사관학교 학생처 부총장, 막달레나 오쿨로프스카(Magdalena Okulowska) 브로츠와프시 투자청장 등과 방산 관련 연구 협력, 연구자 및 학생 교류 확대 방안 등을 논의했다.
이어 상호 협력을 제도화 할 MOU를 체결하기로 협의하고, 그 결과로 폴란드 육군사관학교 사관생도들을 포함한 10명의 관계자들은 다음달 3일 국립창원대를 방문할 계획이다.
또 야쿱 마주르(Jakub Mazur) 부시장, 토마시 야노스(Tomasz Janos) 도시브랜드(City Brand Department) 과장 등 브로츠와프 시정부 관계자들과는 국립창원대 유럽사무소 설립과 관련한 행정 지원을 협의했다.
산학협력의 기반인 방위산업을 중심으로 유럽 현지에서 역할을 하기 위해 유럽사무소 설립에 나선 창원대는 이번 방문에서 사무소 후보지를 방문해 입지 여건, 시설 환경 등도 점검했다.
김태식 창원대 국제처장은 “유럽사무소 개소 준비와 방산 협력이라는 두 가지 목표를 동시에 추진한 의미 있는 일정”이라며 “브로츠와프 시정부의 협력과 폴란드 육군사관학교와의 파트너십을 기반으로 국립창원대의 유럽 진출 거점을 마련해 나가겠다”고 강조했다.
국립창원대는 앞으로 유럽사무소를 중심으로 유학생 상담, 국제협력 사업 관리, 공동 학술·교육 프로그램 기획 등을 단계적으로 확대할 방침이다.
