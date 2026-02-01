‘평균 286야드 초장타’ 황유민, 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트 공동 3위…‘맏언니’ 양희영 2위

코다 8타 줄여 3타 차 단독선두 자리

기상 악화 여파 3라운드 마치지 못해

1일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤드 컨트리클럽에서 열린 LPGA투어 시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트3라운드에서 공동 3위에 자리한 루키 황유민. AFP연합뉴스

1일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤드 컨트리클럽에서 열린 LPGA투어 시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트 3라운드에서 2위에 자리한 양희영. AFP연합뉴스

이 대회는 최근 2년간 투어 우승 경력이 있는 선수들이 유명 인사들과 한 조로 경기하는 프로암 성격으로 진행된다.

셀럽 부문에서는