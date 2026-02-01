경남도, ‘세계 최초’ 암모니아 혼소 연료추진 선박 실증 본격화
경남도는 세계 최초로 암모니아 혼소 연료추진시스템을 갖춘 선박 건조와 벙커링 설비 구축을 마치고 본격적인 해상 실증 단계에 돌입했다고 1일 밝혔다.
국제해사기구(IMO)가 2050년까지 순 배출량 0(Net-Zero)으로 만드는 ‘온실가스 감축전략’을 채택하면서 조선사와 해운사 등이 온실가스 감축이라는 불가피한 과제를 안았다. 암모니아는 연소 과정에서 이산화탄소를 배출하지 않는 무탄소 선박연료다.
경남도는 이에 대응해 ‘경남 암모니아 혼소 연료추진시스템 선박 규제자유특구’ 사업을 추진하고 있다. 2022~2026년까지 총 329억 원을 투입해 차세대 친환경 선박연료 공급시스템 개발과 실증을 진행하는 사업이다.
이케이중공업과 STX엔진, 선박해양플랜트연구소(KRISO) 등 총 15개 기업·연구소가 참여해 암모니아 혼소 추진시스템을 탑재한 선박을 건조하고 실증하는 대규모 프로젝트다.
도는 2024년 11월 선박 진수 이후 암모니아 연료탱크와 연료공급장치 등 실증 기자재를 탑재했고, 지난해 10월부터 암모니아 벙커링 설비 실증을 시작했다. 이어 암모니아 탱크에 연료를 주입하는 ‘첫 번째 암모니아 벙커링’에 성공하며 암모니아 선박 운항 실증 준비를 마쳤다.
해상 실증은 유독성 가스인 암모니아 안전성 확보를 최우선으로 진행한다. 암모니아 탱크를 시작으로 연료공급장치 등 주요 기자재 성능 검증을 거쳐 엔진 가동과 실제 선박 운항까지 단계별로 진행된다.
특구 기간인 올해 8월까지 총 500시간 이상의 해상 실증, 세계 최초 암모니아 추진 선박과 관련해 기자재에 대한 안전성을 검증할 예정이다.
도는 실증을 통해 국제 인증과 표준 제정을 선도하, 글로벌 무탄소 선박 시장에 도내 기업이 선제적으로 진출하도록 지원할 방침이다.
김맹숙 경남도 주력산업과장은 “IMO의 해양 탄소중립 정책에 따라 암모니아 혼소 선박의 실증을 완료해 차세대 친환경 선박 산업의 글로벌 표준을 제시하겠다”며 “도내 기업들이 세계 시장을 선점할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.
