게임위-콘진원 확률형 아이템 피해구제 위한 업무협약
게임물관리위원회는 한국콘텐츠진흥원과 지난 30일 서울 CKL기업지원센터에서 확률형아이템 피해구제 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 확률형아이템 게임이용자 피해 구제의 실효성을 높이기 위해 확률형아이템 피해구제센터와 콘텐츠분쟁조정위원회 기능을 유기적으로 연계해 게임이용자 피해구제의 실효성을 높이기 위한 협력체계를 마련하는 데 목적이 있다.
게임위는 확률형아이템 표시의무 위반 등으로 발생하는 이용자 피해에 대해 보다 신속하고 체계적인 구제 지원을 위해 게임이용자가 어느 기관에 접수하더라도 불편 없이 처리되도록 이관·연계 절차를 정비한다.
또한 피해구제센터의 사실조사와 콘분위의 심의·조정 기능을 연계하는 역할 분담 체계를 구축하고 게임사 및 게임이용자와의 소통 강화와 이용자 의견 청취를 위한 협력 체계를 마련한다.
게임위는 “이번 협약을 통해 양 기관은 사건 처리 단계별 역할을 명확히 하고 피해 접수–조사–조정으로 이어지는 처리 흐름의 연계를 강화해 이용자 접근성과 처리 속도를 개선해 나갈 계획”이라고 설명했다.
서태건 게임물관리위원장은 “양 기관의 전문성과 역할을 결합해 이용자 권익 보호 체계를 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사