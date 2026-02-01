‘거침없는 하이샷’ 김시우, 파머스 인슈어런스오픈 3R 공동 3위
21언더 선두 로즈 8타 차이로 추격
김시우(30·CJ)의 상승세가 거침이 없다.
김시우는 1일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 골프코스 사우스코스(파72·7765야드)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 파머스 인슈어런스오픈(총상금 960만달러) 사흘째 3라운드에서 보기 2개와 더블보기 1개를 범했으나 버디 7개를 골라 잡아 3언더파 69타를 쳤다.
중간 합계 13언더파 203타를 기록한 김시우는 히사쓰네 료(일본)와 함께 공동 3위로 순위를 끌어 올렸다. 사흘간 합계 21언더파 195타를 기록, 단독 선두에 오른 저스틴 로즈(영국)와는 8타 차이다.
역전 우승까지는 다소 버거운 타수 차이지만 시즌 두 번째 ‘톱10’ 입상은 무난할 것으로 보인다. 김시우는 올 시즌 개막전 소니오픈을 아쉽게 공동 11위로 마쳤으나 이어진 아메리칸 익스프레스에서는 공동 6위에 입상한 바 있다.
지난주 아메리칸 익스프레스에서 컷 탈락한 로즈는 2위 조엘 데이먼(미국)에게도 6타 차이로 앞서 있어 이변이 없는한 PGA투어 통산 13승 가능성을 부풀렸다. 로즈의 가장 최근 우승은 지난해 8월 페덱스 세인트주드 챔피언십이다.
전반 9홀에서 1타를 줄인 김시우는 12번 홀(파4)에서 더블보기를 범해 자칫 순위 하락이 예상됐다. 하지만 14∼16번 홀에서 3연속 버디에 이어 마지막 18번 홀(파5)에서 버디를 추가해 3타를 줄인 채 무빙데이를 마쳤다.
온그린시 평균 퍼트수를 전체 2위에 해당하는 1.46타로 줄인 게 상승 원동력이다. 16번 홀(파3)에서는 12ｍ 가량의 먼거리 퍼트를 성공시켜 상승세를 이어갔다.
2년만에 투어에 복귀한 김성현(27·신한금융그룹)은 이븐파를 쳐 공동 45위(중간합계 4언더파 212타)에 자리했다. 김주형(23·나이키)은 이날 무려 4타를 잃어 73위(중간합계 1오버파 217타)로 순위가 하락했다. 올 시즌 루키인 이승택(30·CJ) 3경기 연속 컷 탈락의 고배를 마셨다.
LIV 골프를 탈퇴하고 이번 대회를 통해 PGA투어 복귀전을 치른 브룩스 켑카(미국)는 이날 1오버파 73타를 쳐 공동 61위(중간합계 2언더파 214타)로 순위가 밀렸다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
