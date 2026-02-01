경북도 “올해 농어민 수당 신청 1일부터 접수합니다”
온라인 모바일 신청과 주소지 읍·면·동 행정복지센터 방문 두 가지 중 하나로
경북도가 올해 농어민 수당 신청을 1일부터 접수한다.
신청은 온라인 모바일 신청과 주소지 읍·면·동 행정복지센터 방문 등 두 가지 중 하나로 하면 된다.
모바일 신청은 1일부터 3월 13일까지 가능하며 경북도 공공 마이데이터 플랫폼 ‘모이소’ 앱을 설치한 뒤 간단한 회원가입(전자도민증 발급) 후 신청하면 된다.
방문 신청은 오는 23일부터 3월 13일까지 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청서와 구비서류를 제출하면 된다.
신청 대상자는 개별 법령에서 정한 농업·임업·어업인의 자격을 갖추고 2024년 12월 31일까지 농어업경영체 등록을 완료하고 같은 날 기준 도내에 주민등록을 두고 1년 이상 계속 거주하며 실제 농어업에 종사한 농어민이다.
신청 전전년도 농어업 외 종합소득금액이 3700만원 이상이거나, 최근 5년 이내 직불금 등 보조금 부정 수급 또는 농지법·산지관리법·가축전염병예방법·수산업법 위반으로 처분을 받은 사람, 공무원 및 공공기관 임직원, 지급 대상자와 실제 거주를 같이하며 가구를 분리한 경우 등은 지급 대상에서 제외된다.
부부는 주소 및 거주지를 달리하더라도 1명에게만 지급된다.
신청 농가에 대해서는 시군별 자격 심사와 심의 절차를 거쳐 상반기 중(4~6월) 농가당 연 60만원을 지역사랑상품권 또는 선불카드로 지급할 예정이다.
김병기 경북도 농업대전환과장은 “농어민수당은 경북 농업대전환의 근간이 되는 농어업인의 역할과 가치를 사회적으로 인정하는 의미있는 제도”라며 “자격 요건을 충족하는 농가가 신청 기간을 놓치지 않고 참여해 안정적인 영농 활동에 보탬이 되길 바란다”고 말했다.
