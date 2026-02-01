‘뛰어난 협상가’ ‘정치적 동물’…트럼프가 선택한 워시, ‘독립성’ 지켜낼까

워시 주변 인사들 “자기 뜻 분명하지만 타협 중요성도 알아”

폴 크루그먼 “트럼프 취임 이후로 금리 인하 옹호”

트럼프 “나는 그가 금리가 낮추기 원하지만 자신 뜻대로 할 것”

쿠팡 사외이사… 주식 47만주 보유

케빈 워시 차기 연장준비제도 의장 후보자. 연합뉴스

“그는 설득력이 뛰어난 인물”이라고 말했다.

는 전날 ‘연준의 나쁜 후계자’라는 글에서 “워시를 통화정책에서 매파로 묘사하는 것은 잘못”이라며 “그는 정치적 동물”이라고 주장했다.

크루그먼 교수는 “워시는 (미국) 민주당이 백악관을 차지했을 때는 긴축 통화정책을 주장하고 모든 경기부양 시도에 반대했다”며 “모든 도널드 트럼프 지지자가 그렇듯 2024년 11월 이후로는 줄곧 금리 인하를 옹호해왔다”라고 지적했다. 그러면서 “그의 임명에서 유일한 위안은 그가 큰 피해를 끼치기 어렵다는 점”이라며 “연준은 독재 체제가 아닌 공화국이다. 주요 결정은 위원회에서 이뤄지고 의장도 한 표만 행사할 수 있다”고 말했다.

실제로 워시는 2006년부터 2011년까지 연준 이사로 재직했는데 2008년 금융 위기 와중에도 양적 완화에 반대하며 동료 이사들과 갈등했다.

하지만 트럼프 2기 들어서는 경기 부양을 위한 금리 인하를 적극적으로 주장하고 있다.