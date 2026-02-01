‘뛰어난 협상가’ ‘정치적 동물’…트럼프가 선택한 워시, ‘독립성’ 지켜낼까
워시 주변 인사들 “자기 뜻 분명하지만 타협 중요성도 알아”
폴 크루그먼 “트럼프 취임 이후로 금리 인하 옹호”
트럼프 “나는 그가 금리가 낮추기 원하지만 자신 뜻대로 할 것”
쿠팡 사외이사… 주식 47만주 보유
도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 워시 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사를 차기 연준 의장으로 지명한 뒤 벌써부터 기대와 비판이 엇갈리고 있다. 논쟁의 핵심은 워시가 트럼프 대통령의 금리 인하 압박을 이겨내고 중앙은행인 연준의 독립성을 지켜낼 수 있을지로 수렴된다. 트럼프도 워시가 금리 인하를 해주길 기대하면서도 연준 독립성을 의식하는 발언을 내놨다.
뉴욕타임스는 31일(현지시간) “워시는 합의를 이끌어내는 인물(a consensus builder)로 알려져 있는데 트럼프 대통령이 초저금리를 요구하고 있는 상황에서 그가 연준 의장이 된다면 바로 그런 능력이 필요할 것”이라며 워시 측근들의 의견을 전했다. 워시가 일각의 우려와는 달리 물가 안정과 건전한 노동시장이라는 연준의 핵심 목표를 흔들림 없이 지켜낼 인물이라는 게 주변 인사들의 평가다.
존 코건 스탠퍼드대 후버연구소 선임연구원은 “그는 사람들을 하나로 모을 수 있는 능력을 지녔다”며 “자기 뜻은 분명히 하면서도 일을 성사시키기 위한 합의와 타협의 중요성도 알고 있다”고 말했다.
시카고대 경제학자 랜들 크로즈너는 워시에 대해 “매우 뛰어난 의사 소통가이자 협상가”라고 평가했다. 랜들 퀄스 전 연준 부의장도 워시에 대해 “연준 의장으로서 훌륭한 자질을 갖추고 있고 신뢰성과 추진력도 충분하다”며 “그는 설득력이 뛰어난 인물”이라고 말했다.
세계 최대 헤지펀드인 브리지워터 어소시에이츠 창업자 레이 달리오도 “워시는 탁월한 선택”이라며 “그는 연준 정책이 지나치게 완화적일 때의 위험과 지나치게 긴축적일 때의 위험을 모두 잘 이해하고 있는 인물”이라고 평가했다.
반면 비판하는 측에서는 워시가 정치적 상황에 따라 입장을 이리저리 바꾼 점을 문제 삼는다. 노벨경제학 수상자인 폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수는 전날 ‘연준의 나쁜 후계자’라는 글에서 “워시를 통화정책에서 매파로 묘사하는 것은 잘못”이라며 “그는 정치적 동물”이라고 주장했다.
크루그먼 교수는 “워시는 (미국) 민주당이 백악관을 차지했을 때는 긴축 통화정책을 주장하고 모든 경기부양 시도에 반대했다”며 “모든 도널드 트럼프 지지자가 그렇듯 2024년 11월 이후로는 줄곧 금리 인하를 옹호해왔다”라고 지적했다. 그러면서 “그의 임명에서 유일한 위안은 그가 큰 피해를 끼치기 어렵다는 점”이라며 “연준은 독재 체제가 아닌 공화국이다. 주요 결정은 위원회에서 이뤄지고 의장도 한 표만 행사할 수 있다”고 말했다.
실제로 워시는 2006년부터 2011년까지 연준 이사로 재직했는데 2008년 금융 위기 와중에도 양적 완화에 반대하며 동료 이사들과 갈등했다. 하지만 트럼프 2기 들어서는 경기 부양을 위한 금리 인하를 적극적으로 주장하고 있다.
르네상스매크로리서치의 닐 두타 수석 이코노미스트는 악시오스에 “워시는 불확실성을 상징한다”며 “워시가 평생 정책 ‘매파’였기 때문에 최근 ‘비둘기파’적 태도는 매우 의심스럽다”고 말했다. 트럼프 행정부 들어 대통령과 뜻을 맞춰 금리 인하를 강조하는 ‘비둘기파’가 된 것이 의심스럽다는 것이다.
트럼프는 이날 대통령전용기에서 진행한 기자들과 질의응답에서 “나는 그가 금리를 낮추기를 바라지만 결국 그(워시)는 자신이 옳다고 판단하는 대로 해야 한다”고 말했다. 그러면서 워시가 금리 인하 약속을 했느냐는 질의에는 “나는 그런 걸 원하지 않는다. 그렇게 할 수는 없었다”고 말했다. 연준의 독립성 논란을 의식한 발언으로 해석된다. 트럼프는 워시에 대해 “워낙 훌륭한 인물이이서 민주당에서도 지지를 받을 가능성이 크다”며 상원 인준을 낙관했다.
월스트리트저널은 “워시는 지난 15년간 연방준비제도가 지나치게 비대해지고 인플레이션을 잘못 관리했으며 독립성마저 훼손했다고 비판해왔다”며 워시에게 연준의 대차대조표 축소, 인플레이션 2% 유지, 연준의 독립성 확보 등 3가지 어려운 과제가 있다고 전망했다.
한편 워시가 한국에서 최악의 개인 정보 유출 사태에 휘말린 쿠팡의 미국 모회사인 쿠팡 Inc. 이사회 사외이사라는 점도 주목받고 있다. 워시는 2019년 10월부터 이사로 재직하고 있는데, 임원과 이사 보수를 담당하는 보수위원회와 이사회 구성·지배구조를 담당하는 지명·지배구조위원회에 속해 있다. 미 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 케빈 워시는 지난해 6월 기준 쿠팡 주식 47만582주를 보유하고 있다. 최근 주가 기준으로 시장가치는 약 130억원 수준이다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사