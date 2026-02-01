김동연 “생리대는 민생이자 인권 문제”…李 대통령 문제의식 ‘적극 공감’?

김동연 “생리대는 민생이자 인권 문제”…李 대통령 문제의식 ‘적극 공감’?
김동연 경기도지사가 “생리대는 민생이자 인권의 문제”라며 이재명 대통령의 문제 의식에 적극 공감하고 나섰다.
김 지사는 지난 30일 자신의 페이스북을 통해 “이재명 대통령의 국무회의 발언 이후 생리대 논의가 뜨겁다. 환영할 일”이라며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 20일 국무회의에서 “해외 생리대보다 우리나라 제품이 40% 가까이 비싼 게 사실인 것 같은데, 싼 것도 만들어 팔아야 가난한 사람도 쓸 수 있지 않겠느냐”며 “필요한 최소 품질을 갖춘 생리대를 저렴하게 만들어 무상으로 공급하는 방안도 한 번 연구해 볼 생각”이라고 밝힌 데 이어 27일 열린 국무회의에서는 “생산 원가 문제가 아니라 유통 비용이 너무 비싸다. 보고 자료를 보니, 생리대 가격에서 유통비가 차지하는 비중이 50%에 달해 놀랐다”고 밝히기도 했다.
김 지사는 “경기도 내 307개 공공시설에 무상 생리대를 비치하고 있다”며 “화장실에 가면 휴지가 있듯이, 생리대도 필요한 사람은 누구나 사용할 수 있어야 한다”고 말했다.
그는 특히 여성청소년 생리대 지원에 대해 “소득 수준 상관없이 생리대를 지원하고 있다”며 “이재명 지사 시절부터 이어져 온 이 사업은 11~18세 여성청소년에게 1인당 최대 16만8000원 생리용품 구입비를 지역화폐로 지급한다”고 했다. 이어 “경기도는 도민의 건강권과 기본권을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.
경기도는 이재명 지사 시절인 2021년 7월부터 만11세~18세 여성청소년에게 1인당 월 1만1500원의 생리용품 구입비 지원을 시작했으며, 김동연 지사는 이를 계승해 ‘여성 건강 경기 찬스 사업’을 추진하고 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사