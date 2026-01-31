시사 전체기사

“부동산 정상화, 5천피보다 쉽다” 李에…국힘 “왜 못했나” 맹비난

입력:2026-01-31 17:49
연합뉴스

31일 이재명 대통령이 SNS를 통해 “부동산 정상화는 5천피, 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일”이라고 발언한 데 대해 국민의힘은 이재명 정부의 부동산 정책에 대한 공세에 나섰다.

장동혁 대표는 이날 페이스북에 지난달 충남 천안 타운홀 미팅에서 이재명 대통령이 한 말을 거론하며 “언제는 ‘서울·수도권 집값 때문에 욕을 많이 먹는 편인데, 보니까 대책이 없다’더니 갑자기…”라며 “호텔경제학에 이은 ‘호통경제학’?”이라고 썼다.

박성훈 수석대변인도 논평을 내고 “그렇게 쉬운 부동산 정상화를 왜 아직까지 하지 못하고 있는지, 국민들은 대통령의 현실 인식에 어처구니가 없을 뿐”이라며 “이재명 정부 들어 네 차례의 부동산 대책이 나왔지만, 약발이 먹힌 정책은 단 하나도 없다”고 비판했다.

이어 “전세 물건은 줄고, 월세 전환은 늘어나 서민들의 주거 부담만 더 커졌다”며 “망국적 부동산의 원인이 있다면, 그것은 바로 이재명 정부의 망국적 부동산 정책”이라며 맹비난했다.

조용술 대변인도 논평에서 “집을 계속 보유하던 사람들은 보유세 급등으로 신음하고, 내 집 마련의 꿈은 집값 폭등으로 좌절되고 있다”며 “이 모든 사태는 이재명 정권 출범 후 불과 6개월여 만에 벌어진 일”이라고 주장했다.

이어 이 대통령이 집값 상승을 기대하며 매물을 내놓지 않고 있는 일부 투기성 다주택자 등을 겨냥해 “기회가 있을 때 잡으시길 바란다”라고 경고한 것에 대해 “적반하장으로 유주택자를 압박하는 모습에 공감할 국민은 없다”라고 비판했다.

주진우 의원도 페이스북을 통해 “이 대통령의 부동산 증세 협박은 문재인 정부 실패의 데자뷔”라고 말했다.

당 혁신위원장을 지낸 윤희숙 전 의원은 “지금 부동산 시장을 안정시키기 위해 가장 시급한 것은 ‘망국적 부동산 탈레반’의 반성”이라며 “괜한 오기 부리지 말고 10·15대책부터 걷어내야 한다”고 촉구했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

