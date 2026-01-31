여의도 모여든 韓 지지자들 “장동혁 사퇴”…주말 서울 도심 곳곳서 집회
한동훈 전 국민의힘 대표가 제명된 이후 첫 주말인 31일 한 전 대표 지지자들이 서울 도심에서 대규모 집회를 열고 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 지도부 사퇴를 요구했다.
지지자들은 이날 여의도에서 열린 집회에서 “제명해도 소용없다, 살아난다 한동훈”, “장동혁을 끌어내자” 등 구호를 외쳤다. 주최 측에 따르면 이날 집회엔 10만여 명이 참석한 것으로 알려졌다.
친한계 인사들도 집회에 동참했다. 김종혁 전 국민의힘 최고위원은 연단에 올라 “지난 29일, 한 전 대표에 대한 제명을 확정한 순간 우리가 사랑했던 정당 국민의힘은 죽었다”며 “한동훈을 쫓아내고 반헌법적인 ‘윤어게인’ 정당으로 복귀하며 스스로 사망 선고를 내린 것”이라고 비판했다. 보수 논객 조갑제 대표는 “부정선거 음모론을 팔아먹고 사는 자들은 감옥에 보내야 한다”고 주장했다.
참석자들은 집회를 마친 뒤 ‘진짜 보수 한동훈 우리가 지켜낸다’, ‘부당 징계 자행한 장동혁은 각오하라’ 등의 문구가 적힌 손팻말을 들고 여의도 일대를 행진했다.
한 전 대표는 이날 집회에 직접 참석하지는 않았다. 그러나 팬 플랫폼 ‘한컷’을 통해 “고맙다”, “날씨가 덜 추워서 다행”, “좋은 정치로 좋은 나라를 만들겠다”는 댓글을 남기며 지지자들의 응원에 화답했다.
한편 이날 서울 시내 곳곳에서 집회가 이어졌다. 오후 4시쯤 서울 서초구 대법원 인근에선 진보성향 시민단체 촛불행동이 조희대 대법원장 탄핵과 국민의힘 해산을 촉구하는 집회를 개최했다. 이 집회에선 법원이 지난 28일 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작과 명태균 여론조사 수수 혐의에 대해 무죄 판단한 것에 대한 비판도 쏟아졌다.
김지선 촛불행동 공동대표는 “검찰 독재정권이 몰락하고 사법개혁에 대한 의지가 들끓는 이 시점에서 국민들과 해보자는 것 아니냐”고 목소리를 높였다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
