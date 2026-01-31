용인서 7중 추돌 사고…1명 사망·3명 부상
경기 용인시 처인구의 한 도로에서 다중 추돌사고가 발생해 1명이 숨지고 3명이 다쳤다.
31일 소방 당국에 따르면 이날 오후 1시38분쯤 용인시 처인구 양지면의 한 도로에서 차량 7대가 추돌하는 사고가 발생했다.
이 사고로 50대 오토바이 운전자 A씨가 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 또 다른 차량에 탑승하고 있던 3명도 다쳐 병원으로 이송됐다.
이날 사고는 12t 화물차가 신호 대기 중이던 A씨의 오토바이를 들이받으며 발생했다. 이후 충격으로 앞서 있던 승합차와 SUV 차량도 연달아 추돌한 것으로 파악됐다.
사고 당시 화물차 운전자는 음주 상태는 아닌 것으로 확인됐다.
경찰은 자세한 사고 경위를 조사할 방침이다.
