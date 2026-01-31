시사 전체기사

용인서 7중 추돌 사고…1명 사망·3명 부상

입력:2026-01-31 16:26
공유하기
글자 크기 조정
경기도소방재난본부 제공.

경기 용인시 처인구의 한 도로에서 다중 추돌사고가 발생해 1명이 숨지고 3명이 다쳤다.

31일 소방 당국에 따르면 이날 오후 1시38분쯤 용인시 처인구 양지면의 한 도로에서 차량 7대가 추돌하는 사고가 발생했다.

이 사고로 50대 오토바이 운전자 A씨가 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 또 다른 차량에 탑승하고 있던 3명도 다쳐 병원으로 이송됐다.

이날 사고는 12t 화물차가 신호 대기 중이던 A씨의 오토바이를 들이받으며 발생했다. 이후 충격으로 앞서 있던 승합차와 SUV 차량도 연달아 추돌한 것으로 파악됐다.

사고 당시 화물차 운전자는 음주 상태는 아닌 것으로 확인됐다.

경찰은 자세한 사고 경위를 조사할 방침이다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
안내데스크 직원, 핸드폰 수리의 달인이 되다 [한우물보고서]
인니 아체주서 혼외 성관계 남녀 ‘채찍 140대’ 역대 최고형
4차선 도로 한복판서 술 취해 ‘쿨쿨’…20대 징역
강남 지하철역 화장실서 발견된 뱀…알고보니 멸종위기종
박나래 자택 절도범 “박나래가 합의 거절…진심으로 사죄”
천정부지 솟더니…국제 금값 10%·은값 30% ‘폭락’
“한국인 건들면 패가망신” X에 올린 이 대통령의 경고
“40배 수익, 놀라울 따름”… 전원주 주식투자 재조명
국민일보 신문구독