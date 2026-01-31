송언석 “민중기 특검 불법수사 규명 필요…별도 특검도 고려”
송언석 국민의힘 원내대표가 31일 민중기 특별검사팀을 겨냥해 “과잉금지 원칙 적용의 이중잣대와 양평군 공무원을 죽음으로 내몬 살인 수사 등 불법 수사 행태에 대한 수사가 필요하다”고 지적했다.
송 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 법원이 지난 28일 윤영호 전 통일교 세계본부장에게 실형을 선고하는 과정에서 특검의 별건 수사가 과도하다고 언급한 사실을 거론하며 이같이 밝혔다.
송 원내대표는 “민중기 특검은 특검으로 수사해야 한다”며 “전재수 민주당 의원의 혐의를 인지하고도 4개월간 경찰에 이첩하지 않은 채 방치한 건 명백한 범죄 은폐이자 수사 무마”라고 꼬집었다.
이어 국민의힘이 개혁신당과 함께 제출한 통일교 특검 법안과 관련해 “개혁신당과 추가 협의를 거쳐 민중기 특검의 불법 수사에 대한 수사 범위 확대를 추진하겠다”며 “필요하다면 ‘민중기 특별법’ 별도 발의도 다시 검토하겠다”고 덧붙였다.
