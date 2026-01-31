‘환경 화성특례시’로 탈바꿈 시동 걸었다?
윤성진 1부시장 “환경교육도시로 도약하기 위한 정책적 기반 다지는 자리”
경기도 화성특례시는 전날 푸르미르호텔 그랜드볼룸에서 ‘2026년 화성특례시 환경포럼’을 개최했다고 31일 밝혔다.
‘환경교육으로 여는 탄소중립, 변화하는 도시의 내일’을 주제로 열린 이번 포럼은 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 사회적 공감대를 확산하고, 전문가·관계기관·시민이 함께 화성특례시 환경교육도시 지정을 위한 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다.
포럼은 화성특례시 환경교육도시 선언식, 전문가 주제 발표, 지정토론 등 순으로 진행됐다.
주제발표 세션에서는 세 가지 핵심 의제가 논의됐다.
제1주제는 이상돈 이화여자대학교 교수가 ‘탄소중립 실천을 위한 시민참여 정책과 실질적 실천방안’을 발표하며, 시민 주도형 환경정책의 이론적 근거를 제시했다.
제2주제는 정재형 화성시 탄소중립지원센터장이 ‘2026~2030 화성특례시 환경교육 계획’을 발표하며 향후 5년간의 구체적 정책 로드맵을 공개했다.
제3주제는 김문진 시흥환경운동연합 사무국장이 ‘시화호 권역 환경교육 활성화 방안’을 발표하며 지역 자원인 시화호를 연계한 특화 교육 모델을 제안했다.
이어진 토론에서 참석자들은 학계·공공기관·교육지원청·교사·시민단체 등 각 부문별 환경교육 현황을 공유하고, 환경교육도시 지정을 위한 추진 전략과 실행 과제, 지역 기반 환경교육 활성화 방안 등에 대해 심도 있는 의견을 나눴다.
시는 이번 포럼을 계기로 환경교육 생태계 조성을 위한 거버넌스 확립과 시민 공감대 확산을 통해 지속가능한 도시 모델 구축에 나선다는 방침이다.
윤성진 제1부시장은 “이번 포럼은 화성특례시가 환경교육도시로 도약하기 위한 정책적 기반을 다지는 뜻깊은 자리”라며 “전문가들의 제언과 시민 의견을 수렴해 실효성 있는 탄소중립 사회 이행 전략을 마련하겠다”고 말했다.
