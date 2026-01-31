의왕시, 민원인 위법 행위로부터 안전한 환경 조성 나섰다

김성제 시장 “시민 모두가 안심하고 민원 서비스 이용할 수 있는 환경 만들기”



경기도 의왕시가 민원인의 폭언·폭행 등 위법 행위로부터 민원 담당 공무원을 보호하고 안전한 근무 환경 조성을 위해 나섰다.



31일 시에 따르면 이번 대책은 최근 민원 현장에서 발생하는 민원인의 위법 행위에 선제적으로 대응하는 차원이다.



대응의 주요 내용은 사전 예방 홍보, 체계적인 대응 지침 등이다.



먼저 위법 행위 발생 시 민원 처리 중단 및 기관 차원의 형사 조치가 가능함을 알리는 안내 스티커를 제작해 시청 민원실을 비롯한 전 부서에 배부·부착한다.



이를 통해 민원 현장에서 위법 행위를 사전에 예방하고 공무원의 안전한 근무 환경을 조성한다는 방침이다.



또 기존의 위법·특이 민원 대응 안내 지침을 정비해 전화·대면·온라인 민원 유형별 대응 방법을 현장에 맞게 설정한다.



이를 통해 민원 현장 대응의 일관성과 실효성을 높인겠다는 구상이다.



김성제 시장은 “위법·특이 민원 대응 강화는 직원을 보호하기 위한 조치이자 시민 모두가 안심하고 민원 서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들기 위한 것”이라며 “정당한 민원은 신속하고 친절하게 처리하고, 폭언·폭행 등 위법 행위에 대해서는 단호하게 대응해 안전하고 신뢰받는 민원행정을 구현하겠다”고 말했다.



의왕=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr



