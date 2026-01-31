K-COMBAT 세계연맹, 2026 신년회 및 체육인 시상식 개최
12월 울산문수체육관 국제대회 개최 확정
(사)K-COMBAT 세계프로킥복싱무에타이총연맹(중앙회장 송상근)는 2026년 새해를 맞아 한국 격투기 발전의 공로를 기리고 화합을 다지는 자리를 마련했다고 31일 밝혔다.
지난 29일 울산롯데호텔에서 열린 ‘2026 K-COMBAT 신년회 및 체육인 시상식’은 연맹 관계자와 체육계 주요 인사들이 참석한 가운데 성황리에 개최되었다.
이번 행사는 지난 한 해 한국 스포츠 발전에 기여한 인물들을 시상하고, 2026년 예정된 글로벌 대회의 성공적인 개최를 다짐하기 위해 기획됐다.
이날 시상식의 주인공인 ‘체육인 대상’은 울산 지역 스포츠 리더십을 발휘하며 한국 체육 발전에 헌신해 온 조영희 본연맹 부회장에게 돌아갔다.
이어 ‘스포츠명예 대상’은 장기적인 리더십으로 국제 대회 기여도가 높은 김형욱 수석부회장이 수상하며 행사의 의미를 더했다.
지도자와 선수 부문에서도 눈부신 성과가 이어졌다. 최우수 지도자상은 젊은 인재 육성에 앞장선 싸이코핏불스의 진시준 관장이, 최우수 선수상은 국내외 대회에서 압도적인 기량을 선보인 서울강남짐의 김지선 선수가 차지했다.
또한, 연맹 발전에 힘쓴 박해양 자문위원장, 손영철 자문위원, 박수용 부회장, 변철규 경기총괄위원장 등에게는 특별공로상이 수여됐다.
송상근 중앙회장은 “지난해 울산에서 개최된 챔피언십과 국제 대회의 성공은 여기 계신 체육인들의 헌신 덕분”이라며, “2026년에도 K-COMBAT의 브랜드 가치를 높이고 격투기 저변을 확대하는 데 총력을 다하겠다”고 밝혔다.
한편, 연맹은 이날 행사에서 향후 주요 일정인 ‘2026 K-COMBAT 챔피언십 및 국제전 울산대회’의 개최 소식을 알렸다.
본 대회는 2026년 12월 19일(토) 울산문수체육관에서 열릴 예정이며, 국내 최정상급 선수들과 해외 강자들이 격돌하는 글로벌 이벤트로서 울산이 스포츠 메카임을 다시 한번 세계에 알리는 계기가 될 전망이다.
