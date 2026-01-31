故 이해찬 전 총리 사회장 영결식 엄수… 이 대통령 부부 등 각계 인사 애도
故 이해찬 전 국무총리의 사회장 영결식이 31일 오전 서울 여의도 국회 의원회관 대회의실에서 엄수됐다.
이날 영결식에는 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사를 비롯해 우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표, 한명숙 전 국무총리, 백낙청 서울대 명예교수 등 정치권과 시민사회 인사들이 참석해 고인의 마지막 길을 배웅했다. 권양숙 노무현 전 대통령 배우자와 노건호 씨, 여야 지도부와 정부 관계자들도 자리를 함께했다.
이 대통령 부부는 검은 정장 차림으로 참석했으며 이 대통령은 검은색 넥타이를 착용했다. 영결식은 이해식 의원의 사회로 시작됐다.
조정식 정무특보의 약력 보고를 시작으로 김민석 국무총리의 조사, 우원식 국회의장과 정청래 대표, 백낙청 명예교수, 한명숙 전 총리의 추도사가 이어졌다. 추도사 과정에서 여러 인사들이 감정을 추스르지 못하고 울먹이는 모습도 보였다. 고인의 생전 업적을 담은 추모 영상이 상영되는 동안 이 대통령 부부는 눈물을 흘리기도 했다.
헌화는 유족을 시작으로 이 대통령 부부와 권양숙 여사, 정치권 인사와 정부 장례위원, 시민사회 대표 순으로 진행됐다. 영정이 출발하자 참석자들은 의원회관 앞에 늘어서 마지막 인사를 했다. 의장대의 조총 발사 후 운구차가 출발했고, 유족들은 이 대통령 부부에게 감사의 뜻을 표했다.
김지훈 기자 dak@kmib.co.kr
