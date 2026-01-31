김동연 “경기도, 정부 정책이 가장 먼저 성공하는 현장…국정 든든한 동반자”

국정 제1동반자로서 수도권 주택시장의 안정을 선도하는 책임감 있는 자세로 임하겠다”고 말했다.

김동연 경기도지사가 "경기도는 정부 정책이 가장 먼저 성공하는 현장을 만드는 국정의 가장 든든한 동반자가 되겠다"고 강조하고 나섰다.김 지사는 30일 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 통해 '경기도 주택공급 확대 및 신속 추진방안'을 발표하는 자리에서 "전날 정부의 주택공급 대책에 발맞춰 2030년까지 주택 80만호를 차질 없이 공급하겠다"면서 이같이 밝혔다.발표에 따르면 경기도는 '2030 주거종합계획'을 기반으로 공공에서 17만호, 민간에서 63만호를 공급한다. 유형별로는 아파트 62만호, 다세대·단독주택 등 18만호다.도민들이 선호하는 입지에 양질의 주택을 적기에 공급하기 위해 1기 신도시 재정비와 노후 원도심 활성화, 도심지 노후 공공청사 복합개발을 속도감 있게 추진할 예정이다.도내 개발제한구역의 합리적인 활용 방안도 검토한다.또 공공임대주택의 경우 건설형 및 매입·전세임대 등을 2030년까지 총 26만5000호를 공급한다.이와 함께 경기도형 도시정책 브랜드인 '경기 기회타운'을 확대 추진한다. 제3판교·북수원·우만테크노밸리 등 현재 추진 중인 사업을 원활히 진행해 단순한 주거단지를 넘어 살기 좋은 정주 기반을 마련할 계획이다.무주택 청년과 신혼부부 등을 위한 '경기도형 적금주택'을 지속적으로 공급하고, 고령자 친화형이나 일자리 연계형 주택 등 생애주기별 맞춤형 주택도 확대 추진한다.김 지사는 "이번 대책은 이재명 국민주권정부의 '9.7 부동산 대책'과 '1.29 도심 주택공급 확대 방안' 기조를 현장에서 충실히 이행하고 발전시킨 결과"라고 설명하면서 "이어 "최근 2차례 국토부장관을 만나 주택공급을 위한 규제 완화와 인센티브 강화 등 제도개선안을 건의한 바 있다"며 "경기도는 국정 제1동반자로서 중앙정부와 원활하게 소통하며 정책의 완성도를 높여갈 것"이라고 했다.전날 정부는 수도권 핵심요지에 6만호를 공급하는 내용의 부동산 공급대책을 발표했다.이에 따르면 경기도의 경우 과천에는 마사회 소유의 경마장(렛츠런파크, 115만㎡) 부지와 국군방첩사령부(28만㎡) 등 143만㎡ 규모의 부지를 통합 개발해 주택 9800호를 건설한다. 성남은 판교테크노밸리와 시청 인근 그린벨트(GB)를 해제해 성남 금토2지구와 성남 여수 2지구 등 6만4000㎡ 규모의 공공택지를 조성해 6300호를 공급하기로 했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr