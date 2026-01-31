李대통령 “부동산 정상화 불가능 같나…5000피보다 쉽고 중요”

李대통령 “부동산 정상화 불가능 같나…5000피보다 쉽고 중요”
이재명 대통령이 31일 “망국적 부동산의 정상화가 불가능할 것 같으냐”며 “표 계산 없이 국민을 믿고 비난을 감수하면 될 일”이라고 말하며 주택시장 안정화에 대한 의지를 드러냈다.
이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 ‘집 주인들 백기 들었나, 서울 아파트값 급브레이크’라는 제목의 기사를 공유하며 이같이 밝혔다. 해당 기사엔 정부가 부동산 세제 개편 검토 가능성을 시사한 이후 서울 아파트값이 소폭 하락했다는 내용이 담겼다.
이 대통령은 과거 경기도지사 시절 계곡·하천 불법시설 정비사업을 추진했던 경험을 언급하며 “불법 계곡의 정상화를 통해 계곡 정비를 마무리했다”며 “불법과 부정이 만연했던 주식시장을 정상화해 (코스피) 5000피(시대)를 개막했다”고 말했다. 이어 “부동산 정상화는 5000피와 계곡 정비보다 훨씬 쉽고도 중요한 과제”라고 강조했다.
이 대통령은 “기회가 있을 때 잡으시길 바란다. 이번이 마지막 기회였음을 곧 알게 될 것”이라고 했다. 이는 집값 상승을 기대하며 매물을 내놓지 않는 일부 투기성 다주택자들을 겨냥한 경고성 발언으로 해석된다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사