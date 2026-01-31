故 이해찬 전 총리 발인 엄수…세종에 안장

유족 및 정계인사 30여 명 참석

민주당 당사 등에서 노제 뒤

세종시 은하수공원에 안장

31일 서울 종로구 서울대병원 장례식장에서 이해찬 전 국무총리의 발인이 엄수되고 있다. 연합뉴스

고(故) 이해찬 전 국무총리의 발인이 31일 엄수됐다.



발인은 이날 오전 6시30분 서울대병원 장례식장에서 유족과 정계 인사 등 30여 명이 참석한 가운데 진행됐다.



장례 기간 상주 역할을 맡았던 김부겸 전 총리와 윤호중 행정안전부 장관은 발인에 앞서 고인에게 두 차례 절하며 마지막 인사를 전했다. 이어 김민석 총리와 우원식 국회의장. 조정식 대통령 정무특보, 정청래 민주당 대표 등도 인사했다.



발인이 시작되자 군 의장대는 고인의 영정과 이재명 대통령이 추서한 국민훈장 무궁화장을 차례로 들고 장례식장을 나섰다. 의장대는 태극기로 덮인 고인의 관을 장례식장 외부에 대기 중이던 운구 차량으로 옮겼고, 유족과 우 의장, 김 총리, 정 대표 등이 뒤를 따랐다.



한병도 민주당 원내대표를 비롯해 추미애·김태년·김영배·한민수 민주당 의원과 윤호중·권오을 장관, 조국 조국혁신당 대표 등은 운구 차량 앞에서 대기했다. 고인의 관이 차량에 실리고 트렁크가 닫히자 이들은 일제히 묵념하며 고인의 마지막 길을 애도했다.



이후 민주평화통일자문회의 사무실과 더불어민주당 당사에서 차례로 노제가 치러졌으며, 오전 9시엔 국회의원회관에서 영결식이 진행됐다.



고인은 서울 서초구에 위치한 서울추모공원에서 화장을 마친 뒤 세종특별자치시 은하수공원에 안장된다.



최원준 기자 1jun@kmib.co.kr



