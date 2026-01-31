시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 01월 31일)

입력:2026-01-31 05:31
1월 31일 토요일, 아침 날씨입니다.

전국 기온이 영하권에 놓인 가운데 추운 날씨를 보이고 있습니다. 낮엔 기온이 오르면서 활동하기가 훨씬 수월해지겠습니다.

아침 최저기온은 서울 -10.0도, 인천 -9.0도, 수원 -9.0도, 춘천 -14.0도, 강릉 -6.0도, 청주 -10.0도, 대전 -9.0도, 전주 -7.0도, 광주 -6.0도, 대구 -7.0도, 부산 -3.0도, 제주 0.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 1.0도, 인천 0.0도, 수원 1.0도, 춘천 2.0도, 강릉 4.0도, 청주 2.0도, 대전 3.0도, 전주 3.0도, 광주 4.0도, 대구 5.0도, 부산 8.0도, 제주 6.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

