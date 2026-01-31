유이케미칼, ASF 방역 특허 기반 제품 베트남 수출
한국화학연구원과 공동 개발
중성pH 방역 기술, 동남아 시장 공략
국내 적용 거쳐 연간 40t 수출 계획
아프리카돼지열병(ASF)이 전국 곳곳에서 잇따라 발생하며 양돈 농가의 방역 부담이 커지는 가운데, 공공 연구 기관과 동물방역 전문 기업이 공동 개발한 방역 제품이 현장과 해외 시장에서 주목받고 있다.
유이케미칼(대표 김성철)은 지난 28일 중성 pH 기반 동물방역 제품 ‘순삭 설루션’을 베트남으로 수출하기 시작했다고 30일 밝혔다. 이 제품은 한국화학연구원 울산본부 박종목 박사 연구팀과 유이케미칼이 공동 개발했다.
ASF는 감염 시 치사율이 거의 100%에 달하는 1종 가축전염병으로, 현재까지 백신이나 치료제가 없어 발생 시 대규모 살처분 외에는 뚜렷한 대응 수단이 없다. 최근 강원과 경기 접경 지역에 이어 전남의 양돈 농장에서도 ASF가 발생하면서 정부는 위기 경보 단계를 전국 ‘심각’ 수준으로 상향했다. 이에 따라 농장 차단방역과 소독 기술의 실효성이 다시 주목받고 있다.
순삭 설루션은 기존 강산성·강알칼리 또는 염소계 소독제와 달리, 비산화·중성 pH 기반의 식물성 오일 추출물을 주성으로 세포막을 가진 바이러스의 외피만 파괴하는 것이 특징이다. 금속 부식이나 독성 가스 발생 위험을 낮추는 동시에, ASF를 포함한 주요 외피형 바이러스에 대한 방역 효과를 목표로 개발됐다. 특히 돼지에 직접 분무해 사용할 수 있다는 점도 기존 소독·세정제와의 차별점으로 꼽힌다.
ASF는 국내에서 실험이 제한되는 질병인 만큼, 해당 제품의 효능은 해외 공인 시험을 통해 검증됐다. 베트남 국립농업대학교(VNUA)에서 시행한 시험 결과 1대250 희석 조건에서 1분 만에 ASF 바이러스 99.99% 사멸 효과가 확인됐다. 이는 저온(2~8도)과 실온(25도) 환경에서도 동일한 효능을 보인 것으로 나타났다. 돼지 폐포 대식세포(PAM)를 활용한 시험에서는 세포 독성이 없는 것으로 평가됐다.
이 제품은 이미 국내 민간 양돈 농가 100여곳에서 사용된 것으로 파악됐다. 공공 방역 현장에서는 경기도 연천군에서 2024년 한 차례, 2025년 두 차례 활용 사례가 축적됐다. 유이케미칼 측은 호흡기 독성과 피부 자극성 시험에서도 상대적으로 안전성이 높은 결과를 자체 연구를 통해 확보했다고 설명했다.
해외 시장 진출도 본격화하고 있다. 유이케미칼은 이번 베트남 초도 수출 물량 10.4t을 시작으로, 올해 총 4차례에 걸쳐 약 40t 규모의 수출을 계획하고 있다. 베트남과 필리핀 등 동남아 지역 대형 양돈 농장을 중심으로 수요가 이어지고 있다는 설명이다.
순삭 솔루션의 기반 기술인 ‘뉴트라베스트(NeutraBest)’는 이미 미국과 일본에서 특허 등록을 마쳤다. 이 기술은 인지질 외피를 가진 바이러스를 사멸시키는 친환경 방역 조성물로, 2022년 7월 국내 특허 등록도 완료됐다. 한국화학연구원 울산본부 연구진은 기술 개발과 검증을 담당했고, 유이케미칼은 기술이전을 받아 제품화와 생산을 맡고 있다. 연구진은 향후 ASF뿐 아니라 돼지생식기호흡기증후군(PRRS), 돼지유행성설사(PED) 등 주요 양돈 질병으로 적용 범위를 넓힐 수 있을 것으로 보고 있다.
한국화학연구원 관계자는 “공공 연구 기관이 개발·검증한 방역 기술이 산업 현장과 해외 시장으로 연결되는 사례”라며 “과학적 근거에 기반한 방역 기술이 현장 대응력을 높이는 데 이바지할 수 있도록 후속 연구와 검증을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.
